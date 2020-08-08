地球暖化害今夏彰化龍眼果粒小 農民以量取勝
台灣進入龍眼產季，彰化縣龍眼今年盛產，但成熟期之前的半個月幾乎沒雨水，導致大部分結果顆粒偏小，可是跟去年相比，產量多7倍，農民以量取勝，產地批發價每台斤25元至30元，還算不錯。
彰化縣龍眼種植面積約670公頃，社頭鄉面積最大，約200公頃，設有彰化縣龍眼批發市場，今年8月6日開市，交易清淡，有盤商認為與今年顆粒小有關，農民將等一周，讓龍眼果粒在樹上長大一點，待8月15日量產期再採收。
「會長大一點，錯過成熟期之前的雨水期，現在不會長大太多。」社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，去年初龍眼開花遇到暖冬和缺乏春雨，結果率偏低，僅約一成，嚴重歉收，今年結果率接近八成，但成熟期之前，也就是7月10日到月底，雨水相當少，龍眼沒充足雨水，又結果率高，導致大多顆粒較小。
蕭浚二表示，不是沒有顆粒正常的，要看龍眼樹的結果情形，因為都是順其自然生長，果農不可能像葡萄一樣疏果，若結果較少的龍眼樹，果粒就比較大，結果豐碩的果粒一定比較小。
社頭鄉協和村是龍眼的重要產地，村長劉聰波說，今年荔枝樁象危害過的龍眼樹，即使噴藥殺蟲，龍眼結果率仍非常差，沒被危害的龍眼樹結果率好卻果粒小，能結果大小正常的不多，有些加工廠需要果粒大的龍眼製作龍眼乾，索性到南部收購果粒大的龍眼。
龍眼採收期約15天，社頭鄉農會一連6年推廣農民多元發展龍眼相關食品，不要以出售生果為大宗，春天開花時招引蜜蜂釀蜜，採收後，烘焙龍眼乾，分製成各種產品以保障價格，例如每3至3.5台斤生鮮龍眼烘製成1台斤龍眼乾，龍眼乾每台斤售價400元至500元，價格翻倍。鄉農會總幹事蕭浚二希望民眾到社頭鄉旅遊，採購龍眼等相關農特產品。
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