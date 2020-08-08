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齊柏林百張未發表過照片曝光 一窺高速公路興建歷程

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
高公局在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展出齊柏林100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。記者余采瀅／攝影
高公局在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展出齊柏林100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。記者余采瀅／攝影

今年是交通部高速公路局成立50周年，特別在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展出齊柏林100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。高公局指出，希望透過三地攝影展，不僅讓大家看見台灣高速公路50年來轉變歷程，更藉此關照台灣環境生態、傳遞永續價值。

高公局指出，齊柏林導演曾於1990年至2011年間任職原交通部國工局，就此展開近21年用生命記錄國道歷史的艱辛旅程，齊柏林創下以直升機空拍國內工程的先例，記錄台灣高速公路從無到有的點點滴滴、難能可貴的歷史進程照片，讓國道建設的每一個重要階段與成果都得以永續保存。

齊柏林留下來的每一幀珍貴底片，高公局逐一數位掃描存檔後，重新整理、策展，終於得以重現在國人眼前。

交通部次長陳彥伯說，攝影展在3個服務區同步舉辦，更能讓台灣各地的用路人同步馳騁在有溫度的文字及影像裡，穿越時空迴廊體會國道興建的辛酸。而齊柏林導演所留下的每一張國道興建前後對照的照片，都讓人得以重新思索如何在環境保護與經濟發展間求取平衡，型塑建設與生態並存共榮的永續價值。

攝影展即日起展至今年12月31日，遊客可一窺半個世紀以來，台灣高速公路是如何從原本單線貫連南北的中山高速公路，發展為9條路線縱橫交織、總長度超過1000公里便捷路網，同時也細細感受投入國道建設的參與者是如何為台灣這片土地留下心血結晶。

高公局在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展出齊柏林100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。記者余采瀅／攝影
高公局在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展出齊柏林100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。記者余采瀅／攝影

國道 高速公路 齊柏林

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