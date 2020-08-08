齊柏林百張未發表過照片曝光 一窺高速公路興建歷程

今年是交通部高速公路局成立50周年，特別在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展出齊柏林100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。高公局指出，希望透過三地攝影展，不僅讓大家看見台灣高速公路50年來轉變歷程，更藉此關照台灣環境生態、傳遞永續價值。

高公局指出，齊柏林導演曾於1990年至2011年間任職原交通部國工局，就此展開近21年用生命記錄國道歷史的艱辛旅程，齊柏林創下以直升機空拍國內工程的先例，記錄台灣高速公路從無到有的點點滴滴、難能可貴的歷史進程照片，讓國道建設的每一個重要階段與成果都得以永續保存。

齊柏林留下來的每一幀珍貴底片，高公局逐一數位掃描存檔後，重新整理、策展，終於得以重現在國人眼前。

交通部次長陳彥伯說，攝影展在3個服務區同步舉辦，更能讓台灣各地的用路人同步馳騁在有溫度的文字及影像裡，穿越時空迴廊體會國道興建的辛酸。而齊柏林導演所留下的每一張國道興建前後對照的照片，都讓人得以重新思索如何在環境保護與經濟發展間求取平衡，型塑建設與生態並存共榮的永續價值。