怎麼歡度父親節？親子一起剪出「黃魚鴞」紙浮雕

今天是8月8日父親節， 由藝術家夫妻檔國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥，聯手在彰濱秀傳人文藝術館，指導60名親子剪出「熊」愛88剪紙作品，及創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕，一起歡度父親節。

錫卿文教基金會今天在彰濱秀傳人文藝術館舉辦「來彰濱・『紙』愛爸」文教公益活動，彰濱秀傳李岳聰副院長開場致歡迎詞，並播放兒童權利公約宣導影片；適逢父親節，活動安排有獎徵答，引導親子回饋，鼓勵說出想對爸爸說的話，感謝爸爸為家庭付出一切，全場充滿歡笑與溫暖的互動。

在剪紙教學中，王楨文、董碧娥老師特別選用「『熊』愛88」為主題，讓親子都能輕鬆完成屬於自己的剪紙作品，並透過作品來表達對爸爸的愛。

王楨文、董碧娥還細心指導親子，透過摺紙、拼貼等簡易步驟，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕作品。兩小時的教學，不僅讓親子能體驗紙的變化藝術，也融合了愛護動物、生態保育的概念，讓大家滿載而歸。