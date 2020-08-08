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怎麼歡度父親節？親子一起剪出「黃魚鴞」紙浮雕

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是8月8日父親節，60位親子在彰濱秀傳人文藝術館剪出「熊」愛88剪紙作品，還創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕，一起歡度父親節。記者劉明岩／攝影
今天是8月8日父親節，60位親子在彰濱秀傳人文藝術館剪出「熊」愛88剪紙作品，還創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕，一起歡度父親節。記者劉明岩／攝影

今天是8月8日父親節， 由藝術家夫妻檔國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥，聯手在彰濱秀傳人文藝術館，指導60名親子剪出「熊」愛88剪紙作品，及創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕，一起歡度父親節。

錫卿文教基金會今天在彰濱秀傳人文藝術館舉辦「來彰濱・『紙』愛爸」文教公益活動，彰濱秀傳李岳聰副院長開場致歡迎詞，並播放兒童權利公約宣導影片；適逢父親節，活動安排有獎徵答，引導親子回饋，鼓勵說出想對爸爸說的話，感謝爸爸為家庭付出一切，全場充滿歡笑與溫暖的互動。

在剪紙教學中，王楨文、董碧娥老師特別選用「『熊』愛88」為主題，讓親子都能輕鬆完成屬於自己的剪紙作品，並透過作品來表達對爸爸的愛。

王楨文、董碧娥還細心指導親子，透過摺紙、拼貼等簡易步驟，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕作品。兩小時的教學，不僅讓親子能體驗紙的變化藝術，也融合了愛護動物、生態保育的概念，讓大家滿載而歸。

這場活動屬於「錫卿秀樂學〜暑期藝文計畫」，是免費的公益活動，下一場將於8月22日上午在彰化秀傳醫院南平大樓1樓健康文創藝廊舉辦「來彰秀・書寫課」活動，參加對象國小五年級以上至社會人士，錫卿基金會邀請親子一起提筆寫出打動人心的好故事，報名網址 https://reurl.cc/7Xa7QD 。

今天是8月8日父親節，60位親子在彰濱秀傳人文藝術館剪出「熊」愛88剪紙作品，一起歡度父親節，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕。記者劉明岩／攝影
今天是8月8日父親節，60位親子在彰濱秀傳人文藝術館剪出「熊」愛88剪紙作品，一起歡度父親節，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕。記者劉明岩／攝影
今天是8月8日父親節，60位親子在彰濱秀傳人文藝術館剪出「熊」愛88剪紙作品，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕一起歡度父親節。記者劉明岩／攝影
今天是8月8日父親節，60位親子在彰濱秀傳人文藝術館剪出「熊」愛88剪紙作品，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕一起歡度父親節。記者劉明岩／攝影

親子 父親節 貓頭鷹

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