怎麼歡度父親節？親子一起剪出「黃魚鴞」紙浮雕
今天是8月8日父親節， 由藝術家夫妻檔國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥，聯手在彰濱秀傳人文藝術館，指導60名親子剪出「熊」愛88剪紙作品，及創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕，一起歡度父親節。
錫卿文教基金會今天在彰濱秀傳人文藝術館舉辦「來彰濱・『紙』愛爸」文教公益活動，彰濱秀傳李岳聰副院長開場致歡迎詞，並播放兒童權利公約宣導影片；適逢父親節，活動安排有獎徵答，引導親子回饋，鼓勵說出想對爸爸說的話，感謝爸爸為家庭付出一切，全場充滿歡笑與溫暖的互動。
在剪紙教學中，王楨文、董碧娥老師特別選用「『熊』愛88」為主題，讓親子都能輕鬆完成屬於自己的剪紙作品，並透過作品來表達對爸爸的愛。
王楨文、董碧娥還細心指導親子，透過摺紙、拼貼等簡易步驟，創作出台灣體型最大的貓頭鷹「黃魚鴞」紙浮雕作品。兩小時的教學，不僅讓親子能體驗紙的變化藝術，也融合了愛護動物、生態保育的概念，讓大家滿載而歸。
這場活動屬於「錫卿秀樂學〜暑期藝文計畫」，是免費的公益活動，下一場將於8月22日上午在彰化秀傳醫院南平大樓1樓健康文創藝廊舉辦「來彰秀・書寫課」活動，參加對象國小五年級以上至社會人士，錫卿基金會邀請親子一起提筆寫出打動人心的好故事，報名網址 https://reurl.cc/7Xa7QD 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言