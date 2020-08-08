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這家宮廟不收振興券 原因被網友狂讚「宗教界表率」

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，限量700盞。圖／大甲區公所提供
台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，限量700盞。圖／大甲區公所提供

神明也收振興三倍券！點光明燈及香油錢是多數寺廟主要收入來源，廟宇也搶搭振興三倍券商機。台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，現省100元，限量700盞。台中豐原慈濟宮有民眾使用振興券點光明燈、平安燈，但數量不多，也有信眾拿來支付普度費用。不過也有宮廟謝絕振興三倍券，呼籲民眾用在商家消費，並非宗教活動。

為配合政府振興三倍券政策及台中購物節活動，大甲文昌祠特別推出點燈優惠，9月30日前至廟裡點文昌燈，文昌燈原本一盞500元，持振興三倍券每盞優惠價400元，限量700盞。大甲區公所表示，廟宇是人民信仰的中心，希望藉此讓民眾多支持，也鼓勵民眾使用振興券來點文昌燈，祈求平安。

台中市豐原區慈濟宮也可點光明燈、平安燈，每盞依高低位置不同，價位從300元至1200元不等，振興券上路後，有民眾持振興券到廟裡點燈，但數量不多；另農曆7月廟宇將舉辦普度法會，普度桌1桌1200元，已有16桌使用振興券消費。

不過有宮廟不收振興券，新北市蘆洲受玄宮日前在臉書PO文指出，每年例行的普度法會將在9月13日舉行，8月1日起開放報名，但只受理現金，謝絕三倍券，文末還特別強調「三倍券請用在振興凡間經濟」，呼籲民眾將振興三倍券用在商家消費。此舉讓網友紛紛稱讚是「宗教界表率」，也有網友說「真的很讚！以後會想去廟裡捐獻香油錢。」

新北市蘆洲受玄宮日前在臉書PO文指出，每年例行的普度法會只受理現金，謝絕三倍券。圖／取自蘆洲受玄宮
新北市蘆洲受玄宮日前在臉書PO文指出，每年例行的普度法會只受理現金，謝絕三倍券。圖／取自蘆洲受玄宮
台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，限量700盞。圖／大甲區公所提供
台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，限量700盞。圖／大甲區公所提供

慈濟 三倍券

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