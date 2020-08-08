這家宮廟不收振興券 原因被網友狂讚「宗教界表率」

神明也收振興三倍券！點光明燈及香油錢是多數寺廟主要收入來源，廟宇也搶搭振興三倍券商機。台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，現省100元，限量700盞。台中豐原慈濟宮有民眾使用振興券點光明燈、平安燈，但數量不多，也有信眾拿來支付普度費用。不過也有宮廟謝絕振興三倍券，呼籲民眾用在商家消費，並非宗教活動。

為配合政府振興三倍券政策及台中購物節活動，大甲文昌祠特別推出點燈優惠，9月30日前至廟裡點文昌燈，文昌燈原本一盞500元，持振興三倍券每盞優惠價400元，限量700盞。大甲區公所表示，廟宇是人民信仰的中心，希望藉此讓民眾多支持，也鼓勵民眾使用振興券來點文昌燈，祈求平安。

台中市豐原區慈濟宮也可點光明燈、平安燈，每盞依高低位置不同，價位從300元至1200元不等，振興券上路後，有民眾持振興券到廟裡點燈，但數量不多；另農曆7月廟宇將舉辦普度法會，普度桌1桌1200元，已有16桌使用振興券消費。