聽新聞
test
0:00 / 0:00
這家宮廟不收振興券 原因被網友狂讚「宗教界表率」
神明也收振興三倍券！點光明燈及香油錢是多數寺廟主要收入來源，廟宇也搶搭振興三倍券商機。台中大甲文昌祠推出振興三倍券優惠，民眾9月底前到廟裡點文昌燈，每盞優惠價400元，現省100元，限量700盞。台中豐原慈濟宮有民眾使用振興券點光明燈、平安燈，但數量不多，也有信眾拿來支付普度費用。不過也有宮廟謝絕振興三倍券，呼籲民眾用在商家消費，並非宗教活動。
為配合政府振興三倍券政策及台中購物節活動，大甲文昌祠特別推出點燈優惠，9月30日前至廟裡點文昌燈，文昌燈原本一盞500元，持振興三倍券每盞優惠價400元，限量700盞。大甲區公所表示，廟宇是人民信仰的中心，希望藉此讓民眾多支持，也鼓勵民眾使用振興券來點文昌燈，祈求平安。
台中市豐原區慈濟宮也可點光明燈、平安燈，每盞依高低位置不同，價位從300元至1200元不等，振興券上路後，有民眾持振興券到廟裡點燈，但數量不多；另農曆7月廟宇將舉辦普度法會，普度桌1桌1200元，已有16桌使用振興券消費。
不過有宮廟不收振興券，新北市蘆洲受玄宮日前在臉書PO文指出，每年例行的普度法會將在9月13日舉行，8月1日起開放報名，但只受理現金，謝絕三倍券，文末還特別強調「三倍券請用在振興凡間經濟」，呼籲民眾將振興三倍券用在商家消費。此舉讓網友紛紛稱讚是「宗教界表率」，也有網友說「真的很讚！以後會想去廟裡捐獻香油錢。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言