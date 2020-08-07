台中一中商圈擠爆了逾半遊客沒戴口罩？市府：加強宣導

中央流行疫情指揮中心前天公布，至八大類場所務必戴口罩，宣導期一周過後，將視疫情發展決定開罰與否。今晚有潘姓網友在臉書「爆怨公社」PO出台中一中商圈人潮滿滿照片，並PO文「大家好像絲毫沒有受到疫情再度回溫升溫的影響，還是有將近一半以上的人沒什麼在戴口罩了....連保持社交安全距離都沒有、也都忘了！」「一中商圈是八大類場所嗎？真的是很令人擔憂耶！」

對此，台中市衛生局表示，為防範疫情擴散，台中市政府前天同步配合中央政策，公告台中市八大類場所需戴口罩，其中賣場與市集包含夜市商圈，一中商圈也在八大類場所之列，目前為政策宣導期，經發局將加強宣導商圈配合辦理，提醒民眾在人潮密集處，應戴上口罩，確實做好自我健康管理，共同抗疫。

中央流行疫情指揮中心說明，民眾出入人潮擁擠或密閉的八大類場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所及活動（廟宇、教會、禮拜、遶境等）時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。

台中市衛生局提醒民眾，應做好防疫工作，在外活動時，若無法保持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，或進出這8大場所時，應佩戴口罩。