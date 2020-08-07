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瑪喜樂庇護工廠今年首場募款餐會愛心滿滿募得500萬元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
瑪喜樂社會福利基金身障就業建廠計畫今年首場募款餐會在台中登場，現場愛心滿滿，共募得500萬元。記者趙容萱／攝影
瑪喜樂社會福利基金身障就業建廠計畫今年首場募款餐會在台中登場，現場愛心滿滿，共募得500萬元。記者趙容萱／攝影

財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會為了籌建可以容納150名身心障礙者職訓及企進就業的庇護工廠，從前年起開始五年身障就業建廠計畫，今年邁入第三年。今年受疫情影響，第一場愛心募款餐會「喜樂就業圓夢UP愛心大滙集」今晚台中臻愛花園飯店開跑，現場愛心滿滿，除了募得全數近百桌，加上善心人士捐款，共募得500萬元。

彰化二林瑪喜樂教養中心，位在彰化西南角，長期照顧身心障礙院生，目前照顧服務院生有300多人，中心發現許多長大離開的院生，工作普遍不穩定，2006年成立水餃工坊，讓身心障礙者就業，目前有20多名員工，除了院生，鄰近四鄉鎮的社區居民也來工作，一天最多約可賣出近2萬顆規模。

瑪喜樂社會福利基金會執行長林玉嫦說，五年建廠計畫朝向庇護工場發展，所需經費為1.2億元 ，目前募款金額有4千多萬元，由於身心障礙者對工作迫切需求，預計明年動工。

大肚扶輪社匯集全球扶輪人的愛心，協助申辦國際扶輪全球獎助金美金89730元，折合台幣270萬元，協助改善瑪喜樂水餃工坊設備及行銷系統改善，幫助彰化縣濱海五鄉鎮二林、溪湖、芳苑、大城、竹塘身障者圓夢。

忠興織造廠董事長郭元瑾為國內織帶大廠，去年以公司名義捐喜樂建廠100萬元，今年再捐款100萬元，並邀請中華文化創意產業發展經貿交流協會捐50多萬元。郭元瑾說，她會繼續支持喜樂建廠計畫，幫助身障者擁有自力更生的機會。

九昌投資董事長、中興大學EMBA校友會理事長王逸華今晚捐100萬元，並邀請親朋好友認捐30多桌。王逸華說，取之於社會，用之於社會，身障者在偏鄉難有工作機會，她身為彰化大城人更應該幫助身障者打造出就業夢工場。

台中東南扶輪社長達41年關懷喜樂行動未曾間斷，愛心捐款、設施設備捐助、修繕環境、活動的參與、喜樂憨兒產品訂購等，今天認購18桌，社長賴復進及2名社友2桌前來加油打氣外，其餘宴請喜樂憨兒，現場再捐建廠基金10萬元，並訂購喜樂水餃1萬多顆。

瑪喜樂社會福利基金身障就業建廠計畫今年首場募款餐會在台中登場，現場愛心滿滿，共募得500萬元。記者趙容萱／攝影
瑪喜樂社會福利基金身障就業建廠計畫今年首場募款餐會在台中登場，現場愛心滿滿，共募得500萬元。記者趙容萱／攝影
瑪喜樂社會福利基金身障就業建廠計畫今年首場募款餐會在台中登場，現場愛心滿滿，共募得500萬元。記者趙容萱／攝影
瑪喜樂社會福利基金身障就業建廠計畫今年首場募款餐會在台中登場，現場愛心滿滿，共募得500萬元。記者趙容萱／攝影

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