瑪喜樂庇護工廠今年首場募款餐會愛心滿滿募得500萬元

財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會為了籌建可以容納150名身心障礙者職訓及企進就業的庇護工廠，從前年起開始五年身障就業建廠計畫，今年邁入第三年。今年受疫情影響，第一場愛心募款餐會「喜樂就業圓夢UP愛心大滙集」今晚台中臻愛花園飯店開跑，現場愛心滿滿，除了募得全數近百桌，加上善心人士捐款，共募得500萬元。

彰化二林瑪喜樂教養中心，位在彰化西南角，長期照顧身心障礙院生，目前照顧服務院生有300多人，中心發現許多長大離開的院生，工作普遍不穩定，2006年成立水餃工坊，讓身心障礙者就業，目前有20多名員工，除了院生，鄰近四鄉鎮的社區居民也來工作，一天最多約可賣出近2萬顆規模。

瑪喜樂社會福利基金會執行長林玉嫦說，五年建廠計畫朝向庇護工場發展，所需經費為1.2億元 ，目前募款金額有4千多萬元，由於身心障礙者對工作迫切需求，預計明年動工。

大肚扶輪社匯集全球扶輪人的愛心，協助申辦國際扶輪全球獎助金美金89730元，折合台幣270萬元，協助改善瑪喜樂水餃工坊設備及行銷系統改善，幫助彰化縣濱海五鄉鎮二林、溪湖、芳苑、大城、竹塘身障者圓夢。

忠興織造廠董事長郭元瑾為國內織帶大廠，去年以公司名義捐喜樂建廠100萬元，今年再捐款100萬元，並邀請中華文化創意產業發展經貿交流協會捐50多萬元。郭元瑾說，她會繼續支持喜樂建廠計畫，幫助身障者擁有自力更生的機會。

九昌投資董事長、中興大學EMBA校友會理事長王逸華今晚捐100萬元，並邀請親朋好友認捐30多桌。王逸華說，取之於社會，用之於社會，身障者在偏鄉難有工作機會，她身為彰化大城人更應該幫助身障者打造出就業夢工場。