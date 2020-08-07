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影／模擬「乘客引爆汽油彈」 中捷綠線初勘逼真演練

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，10多名委員分3組至各場站勘驗設備，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，中捷公司15分鐘完成危機處理，預計8月底前報交通部履勘。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，10多名委員分3組至各場站勘驗設備，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，中捷公司15分鐘完成危機處理，預計8月底前報交通部履勘。圖／台中市新聞局提供

台中捷運綠線年底通車。台中市交通局今天邀15名請委員進行初勘，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境複合式考題從列車起火、旅客疏散，消防應變、救援列車考驗中捷公司的應變能力，現場演練相當逼真，15分鐘內中捷排除障礙，引導旅客疏散、調度列車救援。

中捷綠線進入倒數計時通車關鍵時刻，今天由前高雄捷運局長范揚材擔任召集人，率領土木建築、機電、營運3組、共15名委員進行初勘，實地視察北屯機廠行控中心、變電站及營運車站，下午提出多達9種項目的情境複合式考題，測試意外發生的應變能力。

交通局長葉昭甫指出，情境複合式考題是初勘的最大考驗，各委員一致認為，綠線是台中首條捷運，需更嚴苛的壓力試題，測試捷運品質、緊急應變能力，情境是「乘客引爆汽油彈」考驗車站組、列車組、行控小組。

事發情境模擬一名乘客持有汽油彈，引爆列車起火、旅客按壓緊急按鈕、啟動對講機，中捷公司組成緊急小組滅火、救援、送醫、旅客疏散，同時間市府配合出動消防車、警車及對外公車接駁，因列車故障無法行駛，行控組透過調動列車聯結救援，無縫精準地將車輛拖回機廠，場面相當逼真。

交通局指出，初勘委員今天會指出履勘前應改善事項，市長盧秀燕傍晚會親自出席聆聽初勘成果及建議，儘速將改善事項完成，送請初勘委員複檢通過後，向交通部申請履勘，朝年底通車邁進。

中捷綠線全長16.71公里，共設18座車站與1處機廠。葉昭甫表示，營運組委員今天同步對各車站周邊環境、捷運沿線公車路線、車站周邊iBike點位、停車格、公車停靠區、小客車臨停區、計程車招呼站進行檢視，希望中捷通車能提升公共運輸能量。

台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，扭傷乘客先按置在輪椅確保安全，並通報救護單位。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，扭傷乘客先按置在輪椅確保安全，並通報救護單位。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，10多名委員分3組至各場站勘驗設備，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，中捷公司15分鐘完成危機處理，預計8月底前報交通部履勘。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，10多名委員分3組至各場站勘驗設備，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，中捷公司15分鐘完成危機處理，預計8月底前報交通部履勘。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，10多名委員分3組至各場站勘驗設備，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，中捷公司15分鐘完成危機處理，預計8月底前報交通部履勘。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線預定年底通車，台中市交通局今天進行初勘，10多名委員分3組至各場站勘驗設備，並模擬「乘客引爆汽油彈」情境綜合考題，中捷公司15分鐘完成危機處理，預計8月底前報交通部履勘。圖／台中市新聞局提供

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