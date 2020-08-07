農業大縣彰化 農遊券業績最夯的在有吃有玩農業鄉

彰化縣是農業大縣，共有144家農產業者獲農委會核准農遊券消費。家數最多的田尾鄉，集中在田尾公路花園商圈，遊客從外地前來消費，用餐、買農特產品，帶起商圈的休閒旅遊商機。

彰化縣田尾鄉以公路花園聞名遐邇，業者成立田尾公路花園協會，希望園藝產業升級的業者，7月上旬成立田尾休閒農業協會，各依創會定位推動園藝消費和休閒旅遊，農委會發行農遊券振興經濟，兩個協會合計23家申請使用。

田尾公路花園協會理事長李立宇說，夏季高溫，植物生長快速但不容易照顧，向來是田尾公路花園的淡季，今年農遊券促進民眾到農村旅遊的意願，跟去年同期相比，田尾公路花園整體業績翻倍，遊客購買植栽、飲食之外，也會多買一些園藝資材商品。

二林斗苑休閒農業區在二林鎮有13家、芳苑鄉有10家農產業者獲核准使用農遊券，不過二林休閒農業業者廖立興說，二林鎮農遊體驗行程每人不只250元，民眾精打細算，報名情形不如預期熱烈，倒是紅龍果農園、蕎麥麵、薏仁等農特產品都賣得很好。

芳苑鄉農遊券使用商家有10家，家數排名全縣第三，大多是海牛車隊和花生食品業者，暑假期間本來就是海牛休憩旅遊的旺季，農遊券每人250元再加100元到200元就能來一趟潮間帶體驗之旅，業者個個笑逐顏開。