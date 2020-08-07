南投夢谷瀑布是仁愛鄉蝴蝶谷 種類達120種

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布，原本是一個逐漸被世人淡忘，上百種蝴蝶棲息的瀑布美景，在地方爭取下，希望中央補助遊憩據點特色加值計畫1000萬元，進行「夢谷瀑布」周邊景觀改善工程，讓景點重回往日生機。

立委馬文君今舉行會勘，邀觀光局等單位到場，馬文君指出，大埔里地區過去有「蝴蝶王國」美譽，而位於仁愛鄉南豐村後方台14省道旁的「夢谷瀑布」，尤其是蝴蝶喜愛聚集的蝶道型蝴蝶谷，吸引成千上百蝴蝶在此吸水棲息。

可惜921地震及風災造成地形地貌改變，造成河床驟升與蝴蝶的消失，以及既有景觀步道損壞無法使用，使得「夢谷瀑布」美景一度不復存在。

近年來，不少人發現「夢谷瀑布」恢復生機，吸引升天鳳蝶、寬清帶鳳蝶、斑鳳蝶、黃星鳳蝶、雙環鳳蝶等觀賞型蝶種重回棲息地。

地方民代指出，根據調查夢谷瀑布周邊的南山溪，近年有120種蝴蝶棲息，數量與種類相當豐富，頓時成為附近居民打卡的秘境，只是交通動線老舊損毀，遊客無法安全的參觀。

交通部觀光局表示，仁愛鄉「夢谷瀑布」自然景觀與蝴蝶生態相當具有潛力，讓夢谷瀑布串連當地賽德克人文歷史，可增加遊憩深度及廣度，成為南投旅遊特色新亮點。