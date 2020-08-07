林明溱：反空汙責無旁貸 南投縣112年取消燃煤許可

中部環保團體明天將舉辦反空汙遊行，南投縣長林明溱說，南投縣位在汙染下風處，長期飽受空汙之苦，他會站出來力挺反空汙，南投縣將在112年取消縣內燃煤許可，希望中央不要違逆全球反燃煤趨勢，盡早停止中火燃煤發電，還給南投和中部民眾健康空氣品質。

林明溱說，反空汙是全球共識，尤其地球暖化造成的極端氣候異常，今年夏天高溫炎熱相信大家更有感，他身為南投縣長，一定支持反空汙運動，他也要求南投縣在112年取消全縣的燃煤許可，讓南投成為無燃煤縣市。

南投縣工廠不多，空汙問題卻相當嚴重，主要汙染源是來自中火，尤其，中火位在大肚溪出海口，排放的汙染順著大肚溪、烏溪河谷深入埔里盆地沉降，才出現南投空氣指標惡化在全國前幾名，南投縣肺腺癌等呼吸系統疾病在各縣市名列前茅，都是鄉親難以忍受。

取消燃煤發電是全球共識，但台中火力發電廠反而增加燃煤機組，違背全球環保趨勢，更讓中部民眾健康飽受威脅，他希望民眾都能站出來反空汙，讓中央停止燃煤發電，捍衛環境和健康。