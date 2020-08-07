聽新聞
test
0:00 / 0:00

林明溱：反空汙責無旁貸 南投縣112年取消燃煤許可

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱表示，支持反空汙運動，也要求政府盡早停止燃煤發電，確保民眾健康。本報資料照片
南投縣長林明溱表示，支持反空汙運動，也要求政府盡早停止燃煤發電，確保民眾健康。本報資料照片

中部環保團體明天將舉辦反空汙遊行，南投縣長林明溱說，南投縣位在汙染下風處，長期飽受空汙之苦，他會站出來力挺反空汙，南投縣將在112年取消縣內燃煤許可，希望中央不要違逆全球反燃煤趨勢，盡早停止中火燃煤發電，還給南投和中部民眾健康空氣品質。

林明溱說，反空汙是全球共識，尤其地球暖化造成的極端氣候異常，今年夏天高溫炎熱相信大家更有感，他身為南投縣長，一定支持反空汙運動，他也要求南投縣在112年取消全縣的燃煤許可，讓南投成為無燃煤縣市。

南投縣工廠不多，空汙問題卻相當嚴重，主要汙染源是來自中火，尤其，中火位在大肚溪出海口，排放的汙染順著大肚溪、烏溪河谷深入埔里盆地沉降，才出現南投空氣指標惡化在全國前幾名，南投縣肺腺癌等呼吸系統疾病在各縣市名列前茅，都是鄉親難以忍受。

取消燃煤發電是全球共識，但台中火力發電廠反而增加燃煤機組，違背全球環保趨勢，更讓中部民眾健康飽受威脅，他希望民眾都能站出來反空汙，讓中央停止燃煤發電，捍衛環境和健康。

中火 林明溱 高溫

延伸閱讀

城隍爺生南投三地遶境出巡 林明溱：疫情不要再來

淹怕了！南投市民不敢蓋房子 南投縣長承諾加高堤防

蔡英文開支票捷運延伸南投 林明溱：希望總統說到做到

才遭爆下令收回南投？蔡英文明到南投參香露端倪

相關新聞

全國最幸福 彰縣花壇鄉民17日起都可領到1千元振興紓困金

繼彰化縣和美鎮加發每名鎮民600元振興消費禮金之後，花壇鄉公所更大方，加碼發給全鄉4.6萬鄉民每人1000元振興紓困金，...

林明溱：反空汙責無旁貸 南投縣112年取消燃煤許可

中部環保團體明天將舉辦反空汙遊行，南投縣長林明溱說，南投縣位在汙染下風處，長期飽受空汙之苦，他會站出來力挺反空汙，南投縣...

南投縣排水系統成垃圾河 環保局祭出攔索維護水環境

南投縣埔里鎮、名間鄉都出現大排或疏洪道出現垃圾，除了造成水質優氧化，也影響區域排水，南投縣環保局在埔里鎮枇杷城排水設河面...

88節前夕 台中老店董座贈警三分局肉圓表「諸事圓滿」

台中市「台中肉員」董事長周朝堂，有感警察弟兄對轄內治安的付出，今天在父親節前夕致贈120份肉圓及冬粉湯，至台中市政府警察...

疫情趨緊南投縣宣導戴口罩 恢復衛生社交距離

南投縣是國內防疫優等生，針對近來國內疫情有趨緊的情況，縣府疫情應變會議決定，考量到縣內知名觀光景點眾多，且近期旅遊人潮明...

邀來陳昇等知名歌手 王功漁火節8月15、16日登場

已連續舉辦16年的「2020王功漁火節」，訂8月15、16日登場！今年除了王功海洋音樂會、祈福嘉年華、絢麗煙火秀、千人烤...

彰化監獄「鐵窗牌」月餅即將開賣 新款產品挑戰味覺

「鐵窗牌」賣的不是冰冷五金門窗，而是甜潤暖心的月餅，彰化監獄儒林工坊月餅年年換新口味，廣受市場好評搶購一空，今年產量將提...

南投市平山大排刺鼻冒泡 工廠清洗容器廢水造成汙染

南投縣最近午後經常豪大雨，縣府環保局分別於7月28日及8月3日接獲民眾檢舉，南投市平山大排充滿白色泡沫及刺鼻異味，派員稽...

合歡山暗空觀星受重視 昆陽停車場即日起整修暫停開放

南投觀星季今年宣告開始，配合鳶峰觀星平台及停車場9月完工，合歡山國家森林遊樂區昆陽小停車場即日起暫停開放，除更新舊入口意...

彰化縣福興鄉催生 8月起生育津貼加碼1胎補助8千元

少子化影響，除了縣市政府，連鄉鎮也加碼「催生」，彰化縣福興鄉人口4萬7千多人，但長期下來人口遞減，福興鄉長蔣煙燈在今年6...

影／88台中反空污遊行 盧秀燕：明天不會缺席

明天父親節，中部環保團體及醫團共同合作，明日下午將在台中市舉行「88台中抗暖化、反空污、顧健康」遊行，將有2個聚集地點，...

陽光草原變露營車場地 武陵農場挨批

台中市和平區武陵農場日前湧入100多輛露營車，因露營區車位不足，農場提供陽光草原供露友使用，遭質疑破壞生態。武陵農場表示...

熱門新聞

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

女力夯！汐止公所開課教女性修水電

金鑽進士路設計不當引農民不滿 縣府急開說明會滅火

嘉市文化局新局長40歲女設計師 號召北漂青年返嘉

漢堡王推台南限定「巧克力華堡」 網驚：真的是全糖市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。