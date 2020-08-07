中市梧棲大排道路1億元改善近8000公尺路平 明年4月完工

台中市梧棲區梧棲大排南北兩岸道路、文化路與自立路等車輛往來頻繁，導致路面劣化嚴重，影響車行安全及舒適性。經地方里長及市議員多次反應，立法院副院長蔡其昌爭取內政部營建署1億元經費，進行相關道路改善工程，路平長度7989公尺，施作面積達106149平方公尺，人行道長度900公尺，總面積達5220平方公尺，改善工程將於2021年4月前完工。

蔡其昌表示，推動友善環境要讓民眾有感，梧棲重要幹道多處破損嚴重，經過民代及網友多次反應下，這次爭取到中央經費挹注，將進行整體性的門面改善。完工後將不再讓大家看見處處補丁的道路，沒有無障礙坡道的人行道，還給民眾安全且友善的交通環境。

蔡其昌提到，未來路平工程完成後，將由市府提出纜線地下化設計，並由里長協調地方共識，啟動下一步纜線地下化計畫，將藍天還給居民，讓梧棲的門面變得更美。