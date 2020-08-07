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中市梧棲大排道路1億元改善近8000公尺路平 明年4月完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今日會勘梧棲大排南北岸及文化路道路改善工程。記者余采瀅／攝影
立法院副院長蔡其昌今日會勘梧棲大排南北岸及文化路道路改善工程。記者余采瀅／攝影

台中市梧棲區梧棲大排南北兩岸道路、文化路與自立路等車輛往來頻繁，導致路面劣化嚴重，影響車行安全及舒適性。經地方里長及市議員多次反應，立法院副院長蔡其昌爭取內政部營建署1億元經費，進行相關道路改善工程，路平長度7989公尺，施作面積達106149平方公尺，人行道長度900公尺，總面積達5220平方公尺，改善工程將於2021年4月前完工。

蔡其昌表示，推動友善環境要讓民眾有感，梧棲重要幹道多處破損嚴重，經過民代及網友多次反應下，這次爭取到中央經費挹注，將進行整體性的門面改善。完工後將不再讓大家看見處處補丁的道路，沒有無障礙坡道的人行道，還給民眾安全且友善的交通環境。

蔡其昌提到，未來路平工程完成後，將由市府提出纜線地下化設計，並由里長協調地方共識，啟動下一步纜線地下化計畫，將藍天還給居民，讓梧棲的門面變得更美。

內政部營建署長吳欣修說，梧棲區的重要幹道經評估達PCI很差等級，將進行整體性改善，包含路平、孔蓋調整、提升標線防滑等，同時也將預留台電重要管線基座下地空間，未來若取得地方共識，營建署將全力支持纜線地下化計畫。

台中市梧棲區梧棲大排南北兩岸道路、文化路與自立路等車輛往來頻繁，導致路面劣化嚴重，影響車行安全及舒適性。記者余采瀅／攝影
台中市梧棲區梧棲大排南北兩岸道路、文化路與自立路等車輛往來頻繁，導致路面劣化嚴重，影響車行安全及舒適性。記者余采瀅／攝影

梧棲 人行道 蔡其昌

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