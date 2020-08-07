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全國最幸福 彰縣花壇鄉民17日起都可領到1千元振興紓困金

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
花壇鄉長顧勝敏（中）向鄉代會提案，通過每名鄉民可領取1千元振興紓困金。圖／鄉公所提供
花壇鄉長顧勝敏（中）向鄉代會提案，通過每名鄉民可領取1千元振興紓困金。圖／鄉公所提供

繼彰化縣和美鎮加發每名鎮民600元振興消費禮金之後，花壇鄉公所更大方，加碼發給全鄉4.6萬鄉民每人1000元振興紓困金，全台最高，成為最幸福鄉鎮市。鄉公所訂8月17日到21日上午9時到下午3時，分5天在18個定點發放。

鄉公所已初步擬定發放的地點， 17日：花壇村─福延宮、金墩─活動中心、崙雅─活動中心、中口─中口舊碾米廠；18日：中庄─福安宮、南口─活動中心、北口─明德宮、岩竹─活動中心；19日：劉厝─活動中心、文德─明聖宮、橋頭─村辦公處、長春─活動中心；20日：三春─活動中心、灣東─集會所、灣雅─活動中心、永春─福德宮；21日：長沙─鄉立圖書館、白沙─活動中心。

花壇鄉公所表示，發放地點會再做最後確認，鄉公所會逐戶發放通知書，會敘明發放的時間、地點與相關證明文件，可以個人領取，應帶印章及身分證，也可以戶為單位，受託代領則要有委託書及身分證、戶籍謄本、戶口名簿等證明文件。　　　　　　　　　

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府決定發放振興三倍券，花壇鄉長顧勝敏認為還是無法紓解鄉民困境，因此向鄉代會提案，只要今年6月30日前設籍花壇鄉的鄉民，都可領到振興經濟紓困金1000元，以提振民間消費。所需經費4546.5萬元，代表會同意採用墊付方式先發放，再由今年下半年追加減預算或明年度總預算再辦理歸墊轉正。

目前除和美鎮加發振興消費禮金600元外，伸港鄉公所原擬加碼發放1000元禮金，但鄉代會不滿鄉公所先行公布，最後鄉代會退回提案。

花壇鄉民每人獲加碼發放1000元，成為全國最幸福鄉鎮。鄉長顧勝敏說，因公所無負債，且有節餘款與盈餘，加上今年還有一筆9000多萬元的公募基金盈餘，經與代表會協商後，決定回饋給民眾。

花壇鄉公所將從18日起，開始發放每名鄉民1000元振興紓困金，發放的時間與地點已初步擬定。
花壇鄉公所將從18日起，開始發放每名鄉民1000元振興紓困金，發放的時間與地點已初步擬定。

身分證 新冠肺炎 疫情紓困 振興券

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