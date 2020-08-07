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贈票助社福 思媚兒舞團公益演出用力催票
彰化市「思媚兒舞蹈藝術團」每年舉辦大小表演，也受邀演出，今年受到新冠肺炎疫情影響，活動全停擺，在疫情趨緩之際將在8月23日舉辦今年第一場大型公益演出，民眾只要捐款1000元就贈送4張舞展門票，主辦單位預計將活動所得捐給「彰化慈愛教養院」及「雲林一心育幼院」。
今年因疫情，表演租借場地不容易，思媚兒舞蹈藝術團公益演出預計當天入場人數為300人，但贈票至今僅達三成左右，團長曹思媚說，從3年前開始每年都會舉辦一場大型公益演出，前年在彰化縣南興國小舉辦千人捐發票公益演出，去年舉辦田尾公路花園公益舞蹈表演，今年是第三場大型的公益舞展將在慈愛教養院演出，讓學生有發揮空間，也希望實際幫助到社福機構。
曹思媚表示，過去因有學生的孩子就在彰化慈愛教養院受照顧，知道照顧者的辛苦與壓力，她帶著學生一起參訪慈愛教養院，院生所需資源多，需要各界關心，希望邀請更多公司、社團或愛心人士來一起響應。
公益演出當天預計有有34首舞蹈表演，包括肚皮舞、熱舞、中國舞、流行MV舞等，演出者從3歲到65歲皆有，最後壓軸演出由思媚兒團長帶來的中東燭台舞，相當精彩。
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