疫情趨緊南投縣宣導戴口罩 恢復衛生社交距離

南投縣是國內防疫優等生，針對近來國內疫情有趨緊的情況，縣府疫情應變會議決定，考量到縣內知名觀光景點眾多，且近期旅遊人潮明顯增加，除八大場所外，將配合中央疫情指揮中心公布「人潮密集、密閉空間的八大場所務必配戴口罩」相關措施，積極宣導觀光景點務必配帶口罩，並做好個人防疫衛生工作，提前確實防堵疫情擴散。

副縣長陳正昇說，鄰近國家近期陸續爆發二次疫情，縣府除了配合中央流行疫情指揮中心宣布的八大場域必須配戴口罩之外，將責成相關局處持續在轄內觀光風景區，針對觀光景點旅遊人潮，加強宣導配戴口罩，並保持社交距離，及勤洗手做好個人衛生，並請觀光景點業者透過廣播系統，提醒民眾做好自我防疫，抵擋疫情再發。

此外，縣府門禁管制、限制部分出入口進出措施，仍維持目前實名制並強制戴口罩防疫措施，現階段進出不需測量體溫，但會視疫情發展及中央政策滾動式調整防疫作為，要求民眾及縣府員工進入縣府，必配戴口罩及勤洗手。