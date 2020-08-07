中市后里國中活動中心動工 預計2022年完工
台中市后里國中自遷至月眉新校區以來，缺乏可容納全校師生的大型室內活動空間，台中市政府、中央及學校合作斥資7000萬元興建活動中心，今日動工，完工後將可提供師生一處可遮風避雨的大型活動學習空間，預計2022年10月完工。
台中市長盧秀燕表示，她上任以來督導教育局進行全市總盤點，發現不少學校缺少大型室內活動空間，因此把教育列為第一優先。后里國中一直沒有大型活動中心，若遇下雨或需舉辦校慶、畢業典禮等就無合適場地可舉行活動，影響孩子的受教權，為此市府投入經費興建活動中心，感謝各界人士的奔走付出與支持。
后里國中校長鄭正通表示，后里國中於1962年創校，2005年遷校後一直沒有大型室內空間可使用，此次興建工程規劃地上2層樓，一樓為柔道及角力的標準訓練場地，二樓為活動中心，讓空間發揮最大效益，完工後將可提供全校629位師生安全及舒適的現代化場館。
教育局長楊振昇表示，市府向教育部爭取1750萬元補助經費，並投入4792萬元，加上學校自籌款458萬元，共7000萬元興建后里國中綜合活動中心，盼讓師生擁有更安全優質的教學環境。
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