邀來陳昇等知名歌手 王功漁火節8月15、16日登場

已連續舉辦16年的「2020王功漁火節」，訂8月15、16日登場！今年除了王功海洋音樂會、祈福嘉年華、絢麗煙火秀、千人烤蚵趣、王功光影燈祭等精彩活動外，並首度推出樂活輕旅行及刮刮樂雙重送，為有效紓解交通，縣府呼籲民眾多利用接駁車。

彰化縣政府今天為「2020王功漁火節」宣傳，王惠美說，王功夕照是彰化昔日八大景之一，王功漁港早期是漁產集散交易地，20年來逐漸轉型成為結合休閒觀光多功能港口，連續舉辦16年王功漁火節，已獲得「北貢寮、中王功、南墾丁」音樂季的美譽，歡迎全國鄉親相揪來聽音樂、吃鮮蚵、賞煙火 。

海洋音樂會首日有陳昇與新寶島康樂隊、金曲獎最佳新人ØZI、廟會動感女神曾甜、快嘴饒舌女歌手呆寶靜、彰化樂團宋德鶴熱情演出，第二天則有彰化藝人陳隨意、新生代創作嘻哈屁孩」鎮、流行音樂男歌手Morrison馬仕釗、人氣歌手李嫣，以及金曲獎最佳台語專輯獎茄子蛋擔任壓軸表演。

王惠美說，為了行銷王功地區最知名的「珍珠蚵」，「千人烤蚵趣」今年大幅增加名額，總共分為18梯次每梯次35組，可提供近4000人參加，將於8月7日下午3點開放網路報名。

今年還推出創新亮點「樂活輕旅行」，規劃共7款在地特色十足的海陸兩棲旅遊路線，民眾可以體驗一日漁夫、放牧畜牧場樂趣、搭乘全台唯一的海牛、種植水耕蔬菜、認識羊咩咩、手作蕎麥麵、蚵藝DIY等多元活動，在8月10日上午10點開放網路報名。

刮刮樂雙重送是結合王功美食地圖合作店家，消費滿200元即可兌換刮刮券，除了有機會兌換現金抵用券、夏日消暑禮、產業體驗禮，還可參加海洋音樂會摸彩，獎項包括Gogoro、Iphone SE 、Switch lite、掃地機器人、氣炸鍋等，消費額滿好禮雙重送。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，今年上半年受疫情影響，民眾都悶在家不能趴趴走，下半年相信民眾將會有報復性消費，漁會負責設立百餘攤美食名產小吃攤位，並且可以使用三倍振興券消費，漁會也加碼舉辦8吋以上的大型煙火秀，並配合消防局要求以安全考量為前提，將煙火施放地點與民眾做適當的區隔。