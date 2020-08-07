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彰化監獄「鐵窗牌」月餅即將開賣 新款產品挑戰味覺

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化監獄「鐵窗牌」月餅經名廚指點，風味絕佳。記者簡慧珍／攝影　
彰化監獄「鐵窗牌」月餅經名廚指點，風味絕佳。記者簡慧珍／攝影　

「鐵窗牌」賣的不是冰冷五金門窗，而是甜潤暖心的月餅，彰化監獄儒林工坊月餅年年換新口味，廣受市場好評搶購一空，今年產量將提高六成，也再推出新款口味紅豆椪，彰監配合振興經濟政策，開放持振興券到儒林工坊門市現購。

今年端午節一過，彰監儒林工坊門市陸續接到洽詢電話，何時開賣鐵窗牌月餅？作業科長陳素卿今天表示，儒林工坊使用飯店主廚獨門配方，烘培工廠學員製作的古早味綠豆椪、經典蛋黃酥叫好又叫座，推出3年，產品每年向隅，今年才過了端午節，門市人員上班日忙著接聽希望搶先訂購的電話。

彰監典獄長黃坤前表示，開辦食品技術訓練班培養學員一技之長，為重返就業做好準備，因此各種烘焙產品不以營利為目的，社會大眾肯定重建了學員信心，做得更起勁。

「阿森（化名）」踏入社會只正式上過一次班，從此混跡「江湖」，進入彰監先在食品技術訓練班受訓，做出興趣加上手藝好，升級成為烘焙工廠學員；他說，年輕時候不夠成熟，不懂得為人生規畫，以致行差踏錯，現今學得專業技術，心裡很踏實，打算日後經營烘焙店，心安理得做生意。

彰監除了經典款的蛋黃酥、小月餅，今年新產品是紅豆椪。作業科長陳素卿表示，大家最熟悉的口味是綠豆椪，烘焙班學員討論女性喜愛吃紅豆，為何沒有紅豆椪？經西點名廚指導，開發蛋奶素紅豆椪，風味和綠豆椪有何區別？就等消費者親自品嘗，她透露一點，就是紅豆椪能吃到紅豆顆粒以增加口感。

受到原物料影響，「鐵窗牌」月餅今年微調價格，蛋黃酥6入從150元調至160 元，12入280元調至295元，紅（綠）豆椪6入160元調至170元，彰監8月17日至9月25日受理訂購，聯絡電話（04）8964800轉128、136，使用振興券者須親自到儒林工坊門市購買。

彰化監獄烘焙工廠今年將提高月餅產量到每天最高6000顆。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄烘焙工廠今年將提高月餅產量到每天最高6000顆。記者簡慧珍／攝影

月餅 蛋黃酥 端午節

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