南投市平山大排刺鼻冒泡 工廠清洗容器廢水造成汙染

南投縣最近午後經常豪大雨，縣府環保局分別於7月28日及8月3日接獲民眾檢舉，南投市平山大排充滿白色泡沫及刺鼻異味，派員稽查蒐證，查獲地面逕流廢水夾帶清潔劑泡沫及油脂排出至廠外雨水溝，稽查人員除採集排放口水樣送驗及拍照錄影存證外，也會同廠方代表進廠稽查違規事證，環保局表示，本案違法事證明確，已違反水汙染防治法第18條將依法罰緩。

環保局指出，這家工廠從事廢容器(含廢清潔劑、沙拉油等殘留污染物)回收處理，製程中使用清潔劑清洗回收的廢塑膠容器，作業廢水雖已收集至廠內廢水處理設施處理，並納管至南崗工業區汙水處理廠，但廠內露天堆置大量廢容器，經大雨沖刷將廢容器中污染物逕流至廠區地面，該逕流廢水夾帶廢清潔劑泡沫及油脂，並未妥善收集處理而溢流至廠區外雨水側排溝渠，產生的白色泡沫廢水由雨水溝渠匯流至平山大排。

因違法事證明確，已違反水汙染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定，將依法處1萬元以上600萬元以下罰緩。