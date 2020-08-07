南投縣排水系統成垃圾河 環保局祭出攔索維護水環境

南投縣埔里鎮、名間鄉都出現大排或疏洪道出現垃圾，除了造成水質優氧化，也影響區域排水，南投縣環保局在埔里鎮枇杷城排水設河面垃圾攔除設施，半年來攔除超過6公噸垃圾，減少排水系統淤積和優氧化，效果不錯，將擴大在其他排水系統實施，改善河川汙染。

枇城大排是埔里鎮重要的疏洪系統，但常遭人亂丟垃圾，河面大批垃圾漂浮，公所除了派人清潔，也在枇城大排沿線裝設監視器取締，希望遏止亂象。

名間鄉坑內坑溪是是重要的區域排水及灌溉系統，去年在大雨後也出現大批垃圾被雨水沖刷而下，漂浮在水面上，也讓居民難以忍受。而除了坑內坑溪居民也發現一般排水溝也充斥塑膠袋、寶特瓶等垃圾，造成排水不良，經常一下雨就淹水，而這些垃圾清不勝清。

為了解決排水系統垃圾，南投縣環保局在埔里鎮枇杷城排水中正橋設河面垃圾攔除設施，半年攔除噸6垃圾，成效很好，將進一步在人口密集的草屯鎮推行。

南投縣環保局說，草屯鎮虎山親水公園溪州溝排水新設河面垃圾攔除設施，派專人定期巡查、維護及清運垃圾；由於溪州溝排水斷面、水深、水流較小，選擇塑膠網垂直懸掛在排水斷面，材質特色為架設與拆解快速，若河水暴漲可快速拆除，以免阻礙水流。

環保局表示，暴雨會使在區域排水、道路側溝、灌溉渠道等地面水體的垃圾沖刷至河川，造成漂浮垃圾增加，河川垃圾可能漂流至海洋，平時對排水系統垃圾巡查與清除相當重要。