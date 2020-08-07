合歡山暗空觀星受重視 昆陽停車場即日起整修暫停開放

南投觀星季今年宣告開始，配合鳶峰觀星平台及停車場9月完工，合歡山國家森林遊樂區昆陽小停車場即日起暫停開放，除更新舊入口意象，並設置觀星平台，整建為觀星友善公園，計劃以無光害設施及周邊設備，打造遊客賞景、觀星、攝影的最佳場所。

2019年合歡山獲國際暗空協會銀牌認證，成為台灣首座，亞洲第三座暗空公園，從清滰農場、鳶峰以上，尤其合歡山昆陽地區，都是天文愛好者的觀星聖地，東勢林管處指出，昆陽同時是台14甲線進入「合歡山國家森林遊樂區」的主要入口，使得全場域成為目前國內觀星最火的景點，具備育樂、賞景多元價值。

南投觀光處表示，昆陽停車場內原為昆陽派出所的閒置建築物，過去是做為合歡山雪季救護站及管制站使用，目前縣府將針對此建物規劃為多功能使用的遊客服務中心，增加觀光用途的天文台，提升合歡山國家森林遊樂區遊憩品質，未來結合清境農場觀景步道，遊客白天賞景看綿羊、晚上觀星，形成全新的觀光旅遊軸線與風潮，將可有效帶動地方產業發展。