彰化南瑤宮笨港進香起駕 因應防疫縮行程實名制

因武漢肺炎延期又縮短天數的彰化南瑤宮笨港進香今天起駕，往年7天6夜以步行為主，考量防疫及炎夏，縮短為3天2夜全程搭車，參加者還要實名登記，主要宗教儀式則是維持辦理。

因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而延後的彰化南瑤宮庚子年笨港進香今天起駕，3天2夜將有西螺繞境、虎尾天后宮駐駕、北港朝天宮會午時香、笨港天后宮換龍袍儀式、新港奉天宮駐駕會香、新港祭頭香、北斗白鶴宮祭二香、彰化市繞境回鑾等儀式。

彰化縣長王惠美、彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢等人上午出席起駕典禮，與會來賓及各媽會成員恭敬行禮、點起馬炮、二通炮、三通炮後起駕，展開進香行程，林世賢說，感謝所有參與人員，也恭請天上聖母保佑繞境進香順利、大家身體健康。

王惠美說，南瑤宮從清朝嘉慶年間開始，就有前往發源地笨港、約現今雲林北港與嘉義新港間進香的傳統，是台灣史上第一個進香團，可說是台灣進香團鼻祖。

王惠美說，今年南瑤宮笨港進香因疫情影響而延期，但在共同用心努力下，媽祖也連續給7個聖杯得以順利辦理，為兼顧防疫，今年進香由7天6夜改為3天2夜，大家對媽祖虔誠，相信媽祖也感受到，一定會保佑大家平安、國泰民安、風調雨順。

彰化縣政府民政處表示，今年進香輪由南瑤宮10個媽會中的老二媽會、興二媽會、老五媽會負責舉辦，也就是所謂的二媽年，而多年來流傳「大媽進香愛吃雞（供品要豐富）、二媽進香愛冤家（進香時二媽會與五媽會會員時而起爭執）、三媽進香愛潦溪（進香回程要涉水過濁水溪）」，顯示南瑤宮笨港進香由不同媽會輪值舉辦時各有特色。