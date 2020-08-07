彰化縣福興鄉催生 8月起生育津貼加碼1胎補助8千元

少子化影響，除了縣市政府，連鄉鎮也加碼「催生」，彰化縣福興鄉人口4萬7千多人，但長期下來人口遞減，福興鄉長蔣煙燈在今年6月代表會臨時會提案，修正婦女生育津貼補助，今年8月1日後出生，每名新生兒補助提高到8千元，昨天到番社村張姓產婦家送上第一筆加碼後的生育津貼，祝賀喜獲麟兒。

福興鄉近兩年因有5千元的生育津貼以及縣府的一胎3萬元補助，每年約有430多名新生兒，維持穩定，蔣煙燈說，鄉內過去都市計畫不完善，建地有限下，少有新的居住空間，使得年輕人口外流，加上現代人生育的意願降低，全鄉人口數下滑，上任後就研擬將原本5千元的生育津貼提高到8千元，讓鄉民更有感，刺激生育率。

蔣煙燈與番社村長許泰昇到張姓產婦家頒發生育津貼，新生兒是8月1日出生、第三胎，村內如有生育新生兒，許泰昇也將送上10副豬腰子和一桶麻油，讓產婦安心坐月子。

福興鄉生育津貼發放對象，只要是生於福興鄉完成出生登記並設戶籍者，產婦或配偶設籍本鄉滿1年以上，每名新生兒補助8千元。