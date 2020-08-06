陽光草原變露營車場地 武陵農場挨批

台中市和平區武陵農場日前湧入100多輛露營車，因露營區車位不足，農場提供陽光草原供露友使用，遭質疑破壞生態。武陵農場表示，若放任露營車四處停車，對環境、交通影響更大；主管單位雪霸國家公園管理處已請武陵農場提出說明，若確認違法，將依國家公園法開罰3000元。

武陵農場陽光草原占地約1.5公頃，原是遊客休憩空間，8月1日有100多輛露營車駛入，變成露營車停車場，遭民眾質疑農場帶頭違法，未確實管控，影響草原生態。

武陵農場副場長胡發韜表示，當天有團體申請舉辦車聚，原本預訂80個車位，但車輛數量爆增，臨時又加訂100個營位，致原露營區使用空間不夠，考量露友來自四面八方、開車數小時才抵達，避免露友疲勞駕車危險，且露營車若隨意停在路旁或停車場，恐成為移動性汙染源，對環境、交通衝擊更大，不得已才開放陽光草原。

胡發韜說，此次屬偶發性事件，武陵農場會提出相關說明，未來露營車輛若超過農場容納量，將嚴格管控空間並婉拒入園，因應露營車需求，也將申請把陽光草原納入露營場地。

雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，當天獲報後就向武陵農場查詢，目前已要求農場說明事件經過，若確認違法，將依違反國家公園法開罰3000元。武陵農場若申請陽光草原納入露營場地，雪管處會依法審核。