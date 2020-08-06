彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

彰化縣今年新設5支固定式測速桿，合計全縣有62支，其中有38支實際裝置安裝照相儀器。其中，設置已兩個月的花壇鄉台1線中山路豐田汽車前往南照測速桿，由於一直未通電，讓駕駛人以為是裝「好看的」，但其實是裝有照相儀器，並在7月27日正式開張，駕駛人要注意了，只要超過速限超過80公里，就要吃罰單。

彰化縣今年新設的5支固定式測速桿，分別是員林市員埔路與三潭巷口、員林市東彰路與員集路口、伸港鄉濱海路、鹿港鎮鹿和路與花壇鄉台1線中山路豐田汽車前，其中確定有裝照相儀器的是員林市員埔路與三潭巷口、花壇鄉台1線中山路豐田汽車前測速桿，至於其餘3支是否有裝，交通隊則賣關子，反正實實虛虛，不讓駕駛人圖求僥倖。

交通隊長林世明說，縣警局裝置的所有固定測速桿，均依規定辦理公告，同時在測速桿前至少100公尺，均有設置告示牌，請駕駛人遵守速限規定，不要超速，以確保行車安全。

最新設置的測速桿，是位在花壇鄉豐田汽車前台一線路段，由於平時車流量大，且是一處彎道，去年6月間，發生在秀傳醫院擔任志工的19歲的朱姓高三女生，在轉彎時，與一輛賓士車發生劇烈碰撞，送醫不治。

縣議員溫芝樺、吳韋達今年5月間，會同警局交通隊、公路總局彰化工務段前往會勘後，要求設置固定桿測速器，維護行車安全，縣警局交通隊認同議員的主張，隨即在安全島施工，在完工一個多月後，卻因遲未接上電源，卻一直未啟用，這段時間算是宣導期，駕駛人也不知道測速桿是否已經「營業」，最近答案揭曉了，這支圖定桿已在上月27日正式開張。

台1線花壇中山路的速限是70公里，因為有10公里寬限值，行車速率達80公里以上就會吃上罰單，機車從1200元、汽車從1800元起跳。

此外，配合台61線西濱快速道路彰化路段全線通車，為維護行車安全，彰化縣警局在鹿港彰濱交流道到伸港洋仔厝橋路間北上段設置區間測速系統，並在3月2日開張，沒想到卻因系統攝影機對時韌體異常，造成時間錯誤，致使員警錯誤舉發，縣警局最後將已舉發3627件每件3000元的罰單，全部撤銷。