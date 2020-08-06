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台中公車門夾頭案 女大生發聲明向司機道歉

中央社 / 台中6日電
台中公車示意圖。 圖／台中市政府提供
台中公車示意圖。 圖／台中市政府提供

台中市邱姓女大生2日搭乘公車，下車時脖子遭車門夾傷，業者表示願負擔醫藥費，但監視器曝光後，女大生遭質疑因低頭滑手機才延誤下車；邱女今天發聲明向司機道歉，盼事件落幕。

靜宜大學四年級邱姓女大生，2日晚間搭台中客運304公車準備返家，下車時疑司機未注意，脖子被車門所夾，但公車仍繼續行駛。邱女腦、脊椎恐受影響須再觀察半年；業者表示願負擔醫藥費，同時已召回司機再教育及記過處分。

案件經媒體報導，公車內監視器影像也曝光，但網友認為邱女因低頭滑手機才延誤下車，遭質疑在臉書上批評司機及客運不適當。

邱女今天在社群網站Dcard上貼文道歉，她表示，對於比較情緒化的字眼，司機若對於相關言論感到不適表示歉意，案件發生後，她曾寫信向客運業者反應受傷與車門防夾設備的疑慮，並未投訴司機，「因為知道自己也有責任」。

她表示，從來沒有想把事情鬧大，新聞出來後覺得畫面很丟臉也沒有去關注，因為私下與客運業者有逐步進行事件處理，因此司機被謾罵當下並不知情，事件造成家人朋友也被肉搜謾罵，希望相關人身攻擊可以告一段落。

至於網友質疑邱女反應問題是為拿到賠償新台幣5000元，邱女說，至今沒有收到任何的款項，客運業者主動承諾賠償醫藥費，讓她萬分感謝，也希望大家都平安。

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