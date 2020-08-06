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中市和平全國首創視訊調解 減輕梨山居民舟車勞頓

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府法制局首創「和平區視訊調解」，在梨山里辦公處建立視訊據點，透過線上視訊方式與和平區公所調解會連線，解決梨山居民交通不便之苦。圖／台中市政府法制局提供
台中市政府法制局首創「和平區視訊調解」，在梨山里辦公處建立視訊據點，透過線上視訊方式與和平區公所調解會連線，解決梨山居民交通不便之苦。圖／台中市政府法制局提供

台中和平梨山地區交通不便，若遇天災中橫便道中斷，民眾須繞道南投而行，單趟車程約4小時之久，十分不便，台中市政府法制局因此首創「和平區視訊調解」，在梨山里辦公處建立視訊據點，透過線上視訊方式與和平區公所調解會連線，解決梨山居民交通不便之苦。

台中市府法制局長李善植去年6月到和平區與調解委員們座談，和平區調解委員會主席鄒盛達當場建議，梨山到谷關的中橫便道未全時段開放，且雨季常因落石而全線封閉，梨山居民若有調解需求，需繞道大禹嶺、合歡山、南投到台中市和平區公所調解開會，相當不便。

鄒盛達說，曾有民眾為了趕上午10點的調解，前一晚從梨山開車下山，夜宿和平區公所停車場，相當辛苦，才建議法制局長李善植開辦視訊調解。

李善植表示，視訊調解為全國首創，法制局在初步研議下認為並不違反鄉鎮市調解條例，進一步制訂視訊調解流程送法務部研議可行性，經法務部通過，法制局協助和平區公所制訂視訊調解作業規範，在當事人同意採視訊調解、確認通訊設備，視訊調解也全程錄音錄影，作為視訊調解依據。

李善植說，和平區公所去年調解案件共23件，其中梨山里民眾，需長途跋涉至和平區公所進行調解案件有7件，佔總件數3成，未來梨山居民可透過視訊調解來解決紛爭，減輕民眾舟車勞頓與交通費負擔。

台中市政府法制局首創「和平區視訊調解」，在梨山里辦公處建立視訊據點，透過線上視訊方式與和平區公所調解會連線，解決梨山居民交通不便之苦。記者余采瀅／攝影
台中市政府法制局首創「和平區視訊調解」，在梨山里辦公處建立視訊據點，透過線上視訊方式與和平區公所調解會連線，解決梨山居民交通不便之苦。記者余采瀅／攝影

梨山 法務部 台中市

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