繪畫天才自閉少年溪湖咖啡店辦個展　露出快樂笑容

彰化縣溪湖鎮老屋改造的滴答咖啡，牆上展出多幅線條活潑，構圖饒富趣味的圖畫，都畫在明信片大小的紙上，引起很多顧客注意，詢問之後，才知創作者是中度自閉症合併輕度智障的陳冠廷，他的國中母校縣立成功高中今天舉辦陳冠廷個展，仔細介紹創作歷程。

陳冠廷今年從縣立成功高中國中部畢業，將升學國立秀水高中綜合職能科，繼續發展他的繪畫長才。成功高中校長吳柏林、陳冠廷和父親都出席今天個展，展期至本月16日，並期待能為就讀高工的陳冠廷找到合適而專業的美術老師。

陳冠廷幼年被診斷自閉症和輕度智障，就讀國小一年級時，遇到有耐心的好老師引導，在36k計算紙本一筆一畫畫出車子、飛機和人物，也許是自閉症者的固執，或許是天性喜歡畫畫，陳冠廷無法從小畫本轉移到大紙張，所以極度堅持用藍筆在計算紙上作畫，看到什麼就畫什麼，計算紙快用完，父親趕快補貨，就是對陳冠廷最大的支持。

愛畫畫的習慣到縣立成功高中國中部沒中斷。上課時，陳冠廷在教室一隅安靜畫畫，無論外界發生什麼事都跟他無關，美術美術老師紀芃如看見他的才華，惋惜只用一種顏色，就送一盒有著亮粉的色筆，果然吸引陳冠廷，拿起彩色畫筆作畫，而且畫得格外起勁，成功高中國中部教師先後送畫冊給他觀賞，開拓藝術視界，陳冠廷的畫風果真從兒童畫逐漸「成熟」。

陳冠廷的父親表示，老師依照陳冠廷在圖畫上所寫的關鍵字，上網搜尋，早期作品能找到對應的卡通或漫畫，後期作品多數無法比對，較偏向是參考網路圖像改編，或自創的人物與情境。

陳冠廷的父親感謝成功高中，普通班導師吳靜芳營造友善與接納的班級氣氛，安排「小天使」協助陳冠廷，特教個管老師胡依雯擔任引路人的角色，從用餐的看顧、替代行為的轉換到發展優勢能力，胡依雯就像搭建鷹架，想方設法引導陳冠廷從小小畫紙延伸到4K圖畫紙，逐步完成大幅畫作，參加彰化縣童畫心世界比賽，再到舉辦個展，功不可沒。

校長吳柏林說，3年前陳冠廷剛入學，自顧自的走路，教師耐心教導，不放棄溝通，陳冠廷漸能與人互動，早上進校門時，會跟校長、主任打招呼；今年畢業後，師長祝福他在藝術創作領域更上一層樓，開創亮麗的未來。