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彰縣府補助重陽敬老金轉帳手續費 里長：選領現金的多

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市每年敬老金發放都出動大批人力作業。報系資料照
彰化市每年敬老金發放都出動大批人力作業。報系資料照

重陽節前夕，彰化縣府將發放敬老金，為免去長者到村里辦公室排隊的辛勞，縣府今年打算補助26鄉鎮匯款手續費，由各公所服務有帳戶領敬老金需求的長者，但仍有不少長輩認為「領現金才有感」，彰化縣政府社會處強調，並非取消發現金，而是讓無法前往領敬老現金的長輩有其他領取選擇。

彰化市公所65歲以上人口達3萬6473人，每年發敬老金還得出動警方護鈔，上個月開始發問券調查願意以帳戶領敬老金的數量，引發正反意見討論，彰化市延平里有1千4百多名長者符合領取資格，目前有900多人仍維持領現金。

延平里長陳雯嘉說，過去發敬老金需要出動10多名志工幫忙動線指引、遞茶水、對資料等服務長輩，長期下來已習慣，長輩也喜歡每年來看看老朋友，這次開放匯款申請卻限要轉帳到郵局，長輩有的不識字，不可能專程再去申請帳戶，公所每年發敬老金也會送上麵線，「不曉得這次針對匯款里民要怎麼發送？」

彰化市華陽里長林榮聰也說，長輩還是喜歡「領紅包」的雀躍感，加上寫文件的繁瑣，大都還是照舊領現金。

員林市在2015年曾有一名長者因排隊領敬老金跌倒受傷，公所為降低危險性以及節省大批警力維護的資源，隔年開始就開放市民申請匯款領禮金，去年已有65%的人申請匯款轉帳，公所須負擔每筆10元的手續費，去年支付了12萬多元。

彰化縣府社會處長王蘭心說，敬老金以往以現金領取為主，考量有的長輩無法當天領取或不便出門，提供多一項轉帳匯款領取方式，可依長輩習慣做選擇。

郵局

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