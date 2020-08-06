合歡山鳶峰觀星平台將啟用 多地祕境看夜空賞景

推廣合歡山觀星，全國第一座觀星友善平台9月19日在仁愛鄉鳶峰啟用，當天將舉辦星空音樂會，縣府也推薦清境、日月潭、猴探井、溪頭、杉林溪、惠蓀林場、奧萬大是觀星祕境。

合歡山國際暗空公園是繼日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座暗空公園，範圍從合歡山鳶峰到小風口區域，但除合歡山，清境、日月潭、猴探井、溪頭、杉林溪、惠蓀林場、奧萬大也很適合觀星，縣府今天對外宣傳，邀全台旅客來「離銀河最近的地方」賞星空。

南投縣長林明溱說，縣府民國107年7月向國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）爭取認證合歡山國際暗空公園，108年8月公布通過認證，為推展暗空公園等縣內七大觀星祕境，縣府舉辦「南投星空季」，其中清境到合歡山一帶環境條件最好，縣府9月19日將在鳶峰舉辦星空音樂會，邀民眾參加。

合歡山成為暗空公園後，觀星者增多，不過合歡山原本就是旅遊勝地，夜間車輛大燈、其他遊客手電筒燈光恐影響觀星品質，甚至引起觀星族與遊客「觀念上的衝突」，縣府觀光處長陳志賢說，希望車輛儘量不要打遠燈，在觀星點使用手電筒應照地，也不要使用雷射光筆，同時提醒遊客觀星注意安全、垃圾帶回家。

根據「南投星空季」網站推薦祕境，清境觀星點有清境農場、昆陽停車場、合歡主峰第一觀景台、合歡主峰電信基地台、合歡東峰、石門山步道、石門山停車場；日月潭則是朝霧碼頭、散步的雲民宿、水社壩、涵碧步道、慈恩塔、金龍山觀景台。

縣府觀光處表示，「南投星空季」推出星空小旅行，主打專業級天文望遠鏡設備讓遊客使用，並邀天文老師解說天文故事與專業觀星知識，遊客只需自行到達台中高鐵站與支付住宿費用，其餘景點接駁、遊程體驗、餐點、天文導覽都免費，報名可到官網查詢。

網站推薦祕境唯一一家民宿，是位於日月潭、魚池鄉頭社村的「散步的雲」生態民宿，主人范懷仁表示，民宿取得鑽石級建築碳足跡認證，也獲GSTC認證的好客民宿，由於環境佳，住客走出民宿外就可看星星，倡導友善環境的理念也盼更多人關注環境議題。