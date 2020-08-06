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影／南投星空季開跑 宇宙喵Kuroro現身賣萌力推

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「2020南投星空季」正式開跑，今年與「酷樂樂Kuroro」合作，推出Kuroro專屬巴士。記者賴香珊／攝影
「2020南投星空季」正式開跑，今年與「酷樂樂Kuroro」合作，推出Kuroro專屬巴士。記者賴香珊／攝影

「2020南投星空季」正式開跑，為推展南投縣觀星場域，今年除推出6梯次「星空小旅行」，還有星空電影院、音樂會，更首度與「酷樂樂Kuroro」跨界合作，宇宙喵及探險夥伴小綠今現身縣府大廳為活動站台，邀民眾到南投追星消暑熱。

縣府指出，合歡山去年8月獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為亞洲第3座國際暗空公園，但除了合歡山，還有溪頭、日月潭、杉林溪、猴探井、清境等觀星秘境，因此串連打造「南投星空季」，盼讓星空旅遊成為南投觀光的新亮點。

而今年考量防疫，「2020南投星空季」有別以往大型觀星規模，改以小旅行模式限制參加人數，在8至10月推出6梯次「星空小旅行」，主打專業級天文望遠鏡設備，搭配節慶解說天文故事，由專業師資帶領深度賞星，並體驗在地遊程。

南投縣長林明溱說，今年星空季除有星空小旅行，本周末起8、9、15、16日四天在清境統一商圈廣場有星空電影院，全國首座觀星友善平台9月19日也將在鳶峰啟用，並舉行星空音樂會，讓遊客在絕美星空下感受交響樂音符的躍動。

另，為擴大宣傳南投觀星場域推廣，南投星空季今年邀請知名網路節目「木曜4超玩」至合歡山暗空公園旅遊拍攝，更首度與「酷樂樂Kuroro」跨界合作，推出Kuroro專屬巴士，宇宙喵Kuroro和其探險夥伴「小綠」今也現身為活動站台。

觀光處表示，針對星空季活動特別設計專屬AR相框，民眾只要下載COCOAR2的APP掃描「星空密碼」，即會出現Kuroro的限定相框，「樂旅南投」臉書粉絲頁也將在活動期間露出與Kuroro合作的超萌圖文，以「萌勢力」宣傳南投絕美星空。

星空季活動期間也同步辦理「眼底星空－IG攝影比賽」，首獎獎金2萬元，歡迎各地攝影愛好者參與，而攝影賽及星空小旅行等活動詳情，可上官網( http://www.rs-event.com.tw/2020NSNF/index.html )或加入「樂旅南投」粉絲團查詢。

「2020南投星空季」正式開跑，今年推出6梯次「星空小旅行」。圖／南投縣政府提供
「2020南投星空季」正式開跑，今年推出6梯次「星空小旅行」。圖／南投縣政府提供
「2020南投星空季」正式開跑，今年與「酷樂樂Kuroro」合作，宇宙喵及小綠今現身站台。記者賴香珊／攝影
「2020南投星空季」正式開跑，今年與「酷樂樂Kuroro」合作，宇宙喵及小綠今現身站台。記者賴香珊／攝影
「2020南投星空季」正式開跑，今年與「酷樂樂Kuroro」合作，宇宙喵及小綠今現身站台。記者賴香珊／攝影
「2020南投星空季」正式開跑，今年與「酷樂樂Kuroro」合作，宇宙喵及小綠今現身站台。記者賴香珊／攝影
「2020南投星空季」正式開跑，今年首度與「酷樂樂Kuroro」跨界合作。記者賴香珊／攝影
「2020南投星空季」正式開跑，今年首度與「酷樂樂Kuroro」跨界合作。記者賴香珊／攝影

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