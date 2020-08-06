新興定向越野運動在集集 鎮公所宣布首辦石虎同樂會

集集鎮宣布首次舉辦「集合了！石虎同樂會！」定向越野運動，將於10月17至18日登場，集集鎮公所廣邀鎮民與全國好手運用耐力與智力，在集集大山、綠色隧道、集集鐵道的環繞下，尋找藏身鎮上的石虎家族，也期盼民眾更了解並愛護瀕臨絕種的石虎。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮是石虎的重要棲地之一，加上研究單位特生中心位在鎮內，使得集集鎮獲得「石虎娘家」的美譽，加上原本具備有豐富的自然景觀與文化景點，更有超過30隻石虎雕塑藏身小鎮，適合舉辦大型解謎尋寶的定向越野運動。

集集鎮公所表示，定向越野為新型運動，目前尚未有代表性的賽事，今年為第一年試辦，預計開放900位名額，希望未來可以成為集集鎮代表性品牌，繼續延續做為集集觀光品牌的經營。

集集鎮公所指出，定向越野運動範圍涵蓋全集集鎮，參賽者也將行經各種類型的場地，例如草地、公園、店家，因此能訓練觀察力、臨場反應力跟判斷力，此外，也推薦外地旅客搭乘特生中心與林務局、台鐵打造的「集集石虎號」彩繪列車，與里山野生動物們共享愜意的周末時光。