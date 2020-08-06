攤商垃圾清運費調漲？ 台中環保局：清運商藉機漲價

台中市水湳市場臨時攤販不滿垃圾清運費去年才剛從每天75元漲至90元，這個月起又再漲成100元，讓他們經營成本大增，上午由大福里長高信增帶著攤商到市議會向市議員楊正中陳情，楊正中大罵環保局是偏坦清運業者，為虎作倀。

環保局主任秘商文麟說，環保局在此之前都不知漲價一事，但因老舊焚化爐要維修，因此曾通知清運業者配合減量，但至少截至11月前都尚不會有減量情形，業者不應該藉焚化爐要維修減量而片面向攤商或住家提高清運收費，環保局會介入協調。

高信增和攤商們上午帶著清潔管理委員會的公告指出，公告上明文寫著因焚化爐老舊「減收百分之十五，必須運送委由外縣市處理，處理費必須調漲」以及「本調漲案經過環保局協助，其他公司亦無法承包」。

攤商們說，去年市場清運費才剛從每天75元漲至90元，現又再漲，對於小攤商而言根本是溫水煮青蛙，很多人靠在市場擺攤撐起一家的生計，每每被調漲都是敢怒不敢言，深怕一發表異議，隔天就會沒有攤位擺。

一名賣襪子的女攤商說，每雙襪子才賣10元，今天都還沒有開市，若1個月光是清潔費用就增加到3千元，現在又因疫情影響很多人都不到市場了，加上每月還要繳交攤位租金，「難道真的要攤商們生存不下去嗎？」。