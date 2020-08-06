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大庄浩天宮揹媽祖神像登玉山 迎媽祖在高山上祈福　

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲浩天宮媽祖同行加持，信徒昨天揹媽祖攻頂玉山祈福，昨晚回到浩天宮。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮媽祖同行加持，信徒昨天揹媽祖攻頂玉山祈福，昨晚回到浩天宮。圖／浩天宮提供

台中市梧棲區大庄浩天宮今年舉辦第5屆潛水媽登玉山祈萬福活動，團員們揹著媽祖和千里眼、順風耳神像登玉山，昨天順利登頂祈福，昨晚回到浩天宮，受到眾人熱情迎接。

大庄浩天宮的媽祖神像登玉山活動已連續舉辦5年，昨天是第2梯次，第2、3、4、5小隊共35名登山隊員，揹著媽祖、千里眼、順風耳等神尊，由浩天宮重建委員會主委王經綻率領，登山之路辛苦，眾人在山路中互相鼓勵挺進，昨天凌晨排雲隊順利攻頂，單攻隊也順利攻頂，隊員們開心合照，記錄珍貴一幕。

王經綻表示，參加浩天宮潛水媽登玉山隊員，都採選拔方式召集，廟方上網後，有意要跟媽祖一起攻玉山的登山好手再挑選，各縣市100多人報名，先在媽祖殿擲筊，要連擲3次「聖杯」者才能同行，今年選拔擲筊獲得3杯聖者共有60人，今年因玉管處規定有改變，經抽籤只能43人參加，分為2梯次5小隊，第一梯次第一小隊8人，本月一日已攻上玉山主峰。

第2梯次35人，本月3日上午出發分別抵達東埔及排雲山莊，第2小隊提早在昨天凌晨從排雲山莊攻頂，第3、4、5單攻小隊昨天早上7點也順利攻頂迎曙光後，在玉山主峰祭拜媽祖與山神，祈求媽祖保佑國泰民安、風調雨順，昨晚回到浩天宮安座。

浩天宮管理委員會副總幹事楊維智表示，玉山是東北亞第一高峰，單攻需要過人的體力與毅力，這次有35名登山隊員，最年長73歲及76歲，其中有清水警分局安寧派出所長紀明仁與賴美津、龍海國小老師朱萬益與楊玲枝、議長張清照服務處秘書陳雙銘與傅菊梅等3對夫妻檔和張榮彬與張心瑀父女。

台中梧棲浩天宮媽祖同行加持，信徒昨天揹媽祖攻頂玉山祈福，昨晚回到浩天宮。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮媽祖同行加持，信徒昨天揹媽祖攻頂玉山祈福，昨晚回到浩天宮。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮媽祖同行加持，信徒昨天揹媽祖攻頂玉山祈福，昨晚回到浩天宮。圖／浩天宮提供
台中梧棲浩天宮媽祖同行加持，信徒昨天揹媽祖攻頂玉山祈福，昨晚回到浩天宮。圖／浩天宮提供

玉山 媽祖 梧棲

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