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解決地方小農銷售 南投甜陸續展開水里等三鄉鎮說明
「南投甜電商平台」最近成立，開始在水里、竹山及埔里宣導，針對地方小農的農產品，常常因為量不夠大，以專業經理人，協助小農把農特產品，進軍百貨公司及超商販售，希望以團體戰的方式，降低農民上架的成本，也讓農民打開更多行銷通路。
水里鄉公所表示，考量新消費時代到來，目前正積極推動地方創生計畫，因而與南投縣文化創意協會合作，開發出「南投甜」品牌及全通路平台，強調「一個人走得快，一群人走得遠。」畢竟以單一農民的貨源與資金，很難和這些大企業洽談上架販售，不如自已成立平台幫助小農。
南投甜經理人汪金龍說，結合小農在一起的規模，相對的在跟通路的合作上，就可以降低非常多的費用，這是我們在過去以往我們地方農業，或者是地方產業要作品牌的過程當中，比較大的差異跟不同的地方。
南投縣文化創意協會指出，超商是當前最密集的通路，以及百貨公司的人潮也是一大商機，但南投甜協助農民規畫整體方案，單打獨鬥對通路來講不會有太大的興趣，效益不高，但如今團體戰的優勢，就是業態很豐富，才能讓通路有興趣，
南投甜電商平台通路說明會，最近巡迴水里、竹山、埔里等地，都吸引數十位小農參加聆聽，大家對於團體戰的構想都表示認同，水里鄉公所表示，希望透過未來實際互助合作的參與，藉此解決季節性產品的問題，增加農民的實際所得。
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