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彰化史上最好成績 媽厝國小獲全國輕艇賽少男少女亞軍　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮媽厝國小發展奧運必辦運動項目輕艇運動，學生到台東縣參加全國錦標賽，得到少男組和少女組的團體總錦標亞軍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮媽厝國小發展奧運必辦運動項目輕艇運動，學生到台東縣參加全國錦標賽，得到少男組和少女組的團體總錦標亞軍。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮媽厝國小是內陸型小學，去年成立輕艇隊，今年暑假派出12名選手參加全國輕艇競速錦標賽，囊括少年男子組和少年女子組的團體總錦標亞軍，創下彰化縣有史以來小學全國輕艇錦標賽最佳成績。

媽厝國小多對姊弟、姊妹檔在這次錦標賽得獎。今年剛畢業的校友洪士鈞獲得少男組輕艇單人艇球舟冠軍，洪士鈞的弟弟洪子羽第五名，六年級學童李靖琳得到少女組輕艇單人艇球舟第三名，妹妹程品瑜（從母姓）第六名；另有一名小六生陳孟喆獲少男組輕艇單人艇球舟第四名。

彰化縣只有3所國小有游泳池，媽厝國小游泳池是最小的，但游泳風氣興盛，121名學生之中，有45名學生加入游泳隊，學校2018年成立游泳隊，去年進而發展奧運必辦項目─輕艇運動。李靖琳和妹妹程品瑜都說，練習輕艇非常好玩，能克服急轉彎的操作技術困難，她們很有成就感。洪士鈞升國一，到學校上暑輔課，得到第五名的弟弟洪子羽代兄發言，說哥哥得到冠軍，很高興也很得意。

校長曾俊堯表示，媽厝國小經費拮据，對外比賽都由家長自費，學生負擔早餐和午餐，７月26日到台東活水湖參加輕艇錦標賽，也是家長開車載學生前往，其中李靖琳和程品瑜的家長臨時有事，他在比賽當天凌晨1點30分開車載她們到台東，「驚險」趕上上午開始的比賽。

台灣有多所大學發展輕艇，向下扎根培訓國小到高中學生當選手，彰化縣建國科技大學推廣輕艇運動，媽厝向建國科大借船，因教師退休，租來的輕艇今年將還給育品國際企業有限公司。媽厝國小情商價購，沒想到育品董事長呂青憲被媽厝和校長曾俊堯感動，慷慨「賣4艘送6艘」還自行吸收宅配到校費用，今年6月媽厝得到10艘輕艇，對訓練輕艇如虎添翼。

彰化縣媽厝國小到台東縣活水湖參加全國輕艇錦標賽。圖／媽厝國小提供
彰化縣媽厝國小到台東縣活水湖參加全國輕艇錦標賽。圖／媽厝國小提供

台東 奧運

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