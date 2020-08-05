快訊

曾志偉妻子驚傳去世 ！朱錫珍生前不愛出風頭 牢抓經濟大權

「有毒」的毒品查緝政策：強闖民宅違法抓人三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊 彰化9月初額度就用完？ 要住要快

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
交通部觀光局推出安心之旅補助，由於新冠肺炎疫情關係國人無法出遊，再加上補助，國內旅遊大夯，彰化縣田中鎮田中文旅說，假日訂房已滿到9月中。記者林宛諭／攝影
交通部觀光局推出安心之旅補助，由於新冠肺炎疫情關係國人無法出遊，再加上補助，國內旅遊大夯，彰化縣田中鎮田中文旅說，假日訂房已滿到9月中。記者林宛諭／攝影

交通部觀光局推出安心旅遊補助，彰化縣共二萬個補助額度已用掉近五成七，彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，因疫情關係國人無法出遊，所以國內旅遊大夯，彰化縣安心旅遊補助額度可能9月初就用完，若補助額度太快申請完，擬再向中央爭取繼續補助。

想用安心旅遊每房一千元補助到中彰投玩的民眾訂房可能要加緊腳步，否則補助可能在暑假就用完了，相較去年國旅補助一開始彰化申請率較差，住宿率不高情形，今年安心旅遊是一開放就申請熱絡。

田飛鵬說，安心旅遊觀光局給彰化的額度是補助二千萬共二萬個名額，從7月起申請到10月底，但開放補助一個月目前已用掉1136萬元，目前額度僅剩43%，彰化如果補助額度即將用完，也會即時告知旅宿飯店業者，並再向中央爭取增加補助。

田中鎮田中文旅負責人謝汶錡說，今年安心旅遊補助的確申請很熱絡，他們現在周五到周日的假日訂房已額滿到9月中旬，非假日也有五成住房率，除了因民眾無法到國外旅遊，轉而國內旅遊，去年國旅申請反映不佳也和周六無法使用有關，今年安心旅遊申請周一到周日均可申請，反應更熱烈。

謝汶錡說，不過他們也怕9月後安心旅遊補助名額沒有了，會跟打電話來訂房詢問的客人先說，房價是否能扣每房一千元的安心旅遊補助要視當時是否還有額度，以免屆時衍生糾紛。

訂房 國旅補助

延伸閱讀

全台唯一供奉醫美之神 彰化開化寺辦做公益送面膜活動

中研講堂15日彰化開講 聚焦疫苗製作

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

相關新聞

台中3座焚化爐年發電逾4億度 外埔綠能園區也發電了！

台中市有文山、烏日、后里3座焚化廠，每日處理約2200公噸廢棄物，同時轉換廢棄物為能源，年總發電量約4.4億度，約可供1...

安心旅遊 彰化9月初額度就用完？ 要住要快

交通部觀光局推出安心旅遊補助，彰化縣共二萬個補助額度已用掉近五成七，彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，因疫情關係國人無法出遊，...

影／打破情侶禁地魔咒 八卦山銀河光雕搭起幸福鵲橋

彰化市公所舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，最近幾年都有125對未婚男女報名，是國內最大的未婚聯誼，除了打破八卦...

疫情又升溫？台中運動場館落實實聯制、戴口罩

新冠肺炎疫情似乎又開始升溫，台中市運動局指出，從8月4日起國民運動中心、港區運動公園等所轄場館，配合中央流行疫情指揮中心...

影／公路總局翻轉監理「4個辦」 提升業務數位化

公路總局南投監理站今年搬新家，所有業務均遷往都移往位在南投市光明一路的新址辦理，除全新的綠建築辦公廳舍，更翻轉監理業務，...

全台唯一供奉醫美之神 彰化開化寺辦做公益送面膜活動

有296年歷史的彰化市開化寺，主祀觀世音菩薩，更奉祀曾為民眾治癒天花的痘公痘婆，是全台唯一的「醫美之神」，有藥妝業者搭上...

老人關懷據點的靈魂 舞蹈老師鄭美芝帶來健康和歡樂

要問台中市每周跟老人們接觸最多並帶給他們歡樂和活力的人是誰，有氧舞蹈老師鄭美芝應該當之無愧。她指導的永耕社會福利基金會設...

中市豐原公老坪登山步道整建 預計今年底完工

台中市豐原區公老坪登山步道全長560公尺，因步道老舊年久失修，台中市府將斥資600萬元，沿途增設木棧道、卵石階梯、粗木屑...

影／台中巨蛋隈研吾勝出 來這看其他四顆無緣蛋

台中巨蛋是市長盧秀燕的重要政見。經過國內外建築團隊激烈競爭競圖，7月14日終於「蛋」生，由日本知名建築師隈研吾（KENG...

東亞市長首位獲頒世界NGO日榮譽勳章 盧秀燕：共同努力

世界NGO日榮譽勳章頒獎，台中市長盧秀燕成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。盧秀燕今天表示，她...

影／米其林指南首度移師台中公布 盧秀燕：我很有信心

因新冠肺炎疫情延後發表的《米其林指南》，透過官方網站宣告，今年的美食指南將於8月24日在台中歌劇院發表，這是米其林評鑑首...

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

彰化縣政府向行政院國發會提出16鄉鎮公所地方創生案件，目前芬園鄉8項提案3394萬元、埔心鄉提案3項2193萬元、大城鄉...

熱門新聞

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。