安心旅遊 彰化9月初額度就用完？ 要住要快

交通部觀光局推出安心旅遊補助，彰化縣共二萬個補助額度已用掉近五成七，彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，因疫情關係國人無法出遊，所以國內旅遊大夯，彰化縣安心旅遊補助額度可能9月初就用完，若補助額度太快申請完，擬再向中央爭取繼續補助。

想用安心旅遊每房一千元補助到中彰投玩的民眾訂房可能要加緊腳步，否則補助可能在暑假就用完了，相較去年國旅補助一開始彰化申請率較差，住宿率不高情形，今年安心旅遊是一開放就申請熱絡。

田飛鵬說，安心旅遊觀光局給彰化的額度是補助二千萬共二萬個名額，從7月起申請到10月底，但開放補助一個月目前已用掉1136萬元，目前額度僅剩43%，彰化如果補助額度即將用完，也會即時告知旅宿飯店業者，並再向中央爭取增加補助。

田中鎮田中文旅負責人謝汶錡說，今年安心旅遊補助的確申請很熱絡，他們現在周五到周日的假日訂房已額滿到9月中旬，非假日也有五成住房率，除了因民眾無法到國外旅遊，轉而國內旅遊，去年國旅申請反映不佳也和周六無法使用有關，今年安心旅遊申請周一到周日均可申請，反應更熱烈。

謝汶錡說，不過他們也怕9月後安心旅遊補助名額沒有了，會跟打電話來訂房詢問的客人先說，房價是否能扣每房一千元的安心旅遊補助要視當時是否還有額度，以免屆時衍生糾紛。