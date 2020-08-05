影／打破情侶禁地魔咒 八卦山銀河光雕搭起幸福鵲橋

彰化市公所舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，最近幾年都有125對未婚男女報名，是國內最大的未婚聯誼，除了打破八卦山大佛是情侶禁忌的傳聞外，並已經打響名號，今年預定在七夕情人節前的8月22日舉行，市公所特別在八卦山天空步道搭起的銀河鵲橋已亮起來，美不勝收，吸引許多民眾前往欣賞。

矗立已一甲子的彰化八卦山大佛，是很多人從小就有到此一遊的回憶，但相傳有一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊自殺，後來就有情侶到此就會分手的說法，成了八卦山是「情侶禁地」的由來。知名藝人Selina與「阿中」張承中在這裡舉辦的盛大婚禮，最後仍以離婚收場，常被用來「應驗」這個說法。

不過，八卦山大佛畢竟是彰化的地標與重要景點，彰化市公所即逆向操作，最近幾年來，反而都在七夕情人節在八卦山大佛前廣場，打破魔咒，盛大舉辦125對的未婚聯活動，甚至將八卦山形塑愛情勝地，去年還將一公里長的八卦山天空步道，以絢麗的銀河光雕打造成幸福鵲橋，舉辦全台最大規模的未婚聯誼，造成轟動。

彰化市公所預定今年8月22日再行舉辦「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，由公所充當紅娘在浪漫七夕情人節聯誼派對設計有「抽鑰匙」配對，同樣將有125對未婚男女參加，配對成功者，能和價值3200萬元超跑拍照留念，參加男女不僅浪漫走在1公里多的天空步道，更有機會抽中萬元禮券，為自己留下一生難忘回憶。

八卦山天空步道絢麗的銀河光雕打造的幸福鵲橋，近日已經點燈，從彰化美學館到八卦山大佛夕照平台，綿延一公里長的光廊，美不勝收，吸引大批民眾前往欣賞，尤其許多情侶攜手遊賞更添浪漫。