快訊

曾志偉妻子驚傳去世 ！朱錫珍生前不愛出風頭 牢抓經濟大權

「有毒」的毒品查緝政策：強闖民宅違法抓人三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／打破情侶禁地魔咒 八卦山銀河光雕搭起幸福鵲橋

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影

彰化市公所舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，最近幾年都有125對未婚男女報名，是國內最大的未婚聯誼，除了打破八卦山大佛是情侶禁忌的傳聞外，並已經打響名號，今年預定在七夕情人節前的8月22日舉行，市公所特別在八卦山天空步道搭起的銀河鵲橋已亮起來，美不勝收，吸引許多民眾前往欣賞。

矗立已一甲子的彰化八卦山大佛，是很多人從小就有到此一遊的回憶，但相傳有一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊自殺，後來就有情侶到此就會分手的說法，成了八卦山是「情侶禁地」的由來。知名藝人Selina與「阿中」張承中在這裡舉辦的盛大婚禮，最後仍以離婚收場，常被用來「應驗」這個說法。

不過，八卦山大佛畢竟是彰化的地標與重要景點，彰化市公所即逆向操作，最近幾年來，反而都在七夕情人節在八卦山大佛前廣場，打破魔咒，盛大舉辦125對的未婚聯活動，甚至將八卦山形塑愛情勝地，去年還將一公里長的八卦山天空步道，以絢麗的銀河光雕打造成幸福鵲橋，舉辦全台最大規模的未婚聯誼，造成轟動。

彰化市公所預定今年8月22日再行舉辦「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，由公所充當紅娘在浪漫七夕情人節聯誼派對設計有「抽鑰匙」配對，同樣將有125對未婚男女參加，配對成功者，能和價值3200萬元超跑拍照留念，參加男女不僅浪漫走在1公里多的天空步道，更有機會抽中萬元禮券，為自己留下一生難忘回憶。

八卦山天空步道絢麗的銀河光雕打造的幸福鵲橋，近日已經點燈，從彰化美學館到八卦山大佛夕照平台，綿延一公里長的光廊，美不勝收，吸引大批民眾前往欣賞，尤其許多情侶攜手遊賞更添浪漫。

市公所社會課長孫培富說，今年125對未婚男女名額中，女性一開放報名即就秒殺，而男性還有3個名額，凸顯目前未婚男多於女的現象；至於一般未婚聯誼，甚少像彰化市公所舉辦的未婚聯誼如此盛大，孫培富說，除了公部門舉辦有公信力外，獎品也較多，加上，因為報名達125對，男女可選擇的機會更多，逐漸建立口碑。

為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
為迎接即將舉行的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，彰化市公所在八卦山天空步道搭起一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，已經亮起來，美不勝收，吸引許多民眾及情侶前往欣賞。己者劉明岩／攝影
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

聯誼 情侶 天空步道

延伸閱讀

海科館到潮境公園光雕漁路 6 大主題燈光區明點亮

農遊券登記到7月18日 農會、社區小旅行搶商機

深澳漁港光雕水舞秀夜夜震撼到24日 很多基隆人相揪看

八卦山景觀改善 下月辦親子嘉年華

相關新聞

台中3座焚化爐年發電逾4億度 外埔綠能園區也發電了！

台中市有文山、烏日、后里3座焚化廠，每日處理約2200公噸廢棄物，同時轉換廢棄物為能源，年總發電量約4.4億度，約可供1...

安心旅遊 彰化9月初額度就用完？ 要住要快

交通部觀光局推出安心旅遊補助，彰化縣共二萬個補助額度已用掉近五成七，彰化縣府城觀處長田飛鵬表示，因疫情關係國人無法出遊，...

影／打破情侶禁地魔咒 八卦山銀河光雕搭起幸福鵲橋

彰化市公所舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，最近幾年都有125對未婚男女報名，是國內最大的未婚聯誼，除了打破八卦...

疫情又升溫？台中運動場館落實實聯制、戴口罩

新冠肺炎疫情似乎又開始升溫，台中市運動局指出，從8月4日起國民運動中心、港區運動公園等所轄場館，配合中央流行疫情指揮中心...

影／公路總局翻轉監理「4個辦」 提升業務數位化

公路總局南投監理站今年搬新家，所有業務均遷往都移往位在南投市光明一路的新址辦理，除全新的綠建築辦公廳舍，更翻轉監理業務，...

全台唯一供奉醫美之神 彰化開化寺辦做公益送面膜活動

有296年歷史的彰化市開化寺，主祀觀世音菩薩，更奉祀曾為民眾治癒天花的痘公痘婆，是全台唯一的「醫美之神」，有藥妝業者搭上...

老人關懷據點的靈魂 舞蹈老師鄭美芝帶來健康和歡樂

要問台中市每周跟老人們接觸最多並帶給他們歡樂和活力的人是誰，有氧舞蹈老師鄭美芝應該當之無愧。她指導的永耕社會福利基金會設...

中市豐原公老坪登山步道整建 預計今年底完工

台中市豐原區公老坪登山步道全長560公尺，因步道老舊年久失修，台中市府將斥資600萬元，沿途增設木棧道、卵石階梯、粗木屑...

影／台中巨蛋隈研吾勝出 來這看其他四顆無緣蛋

台中巨蛋是市長盧秀燕的重要政見。經過國內外建築團隊激烈競爭競圖，7月14日終於「蛋」生，由日本知名建築師隈研吾（KENG...

東亞市長首位獲頒世界NGO日榮譽勳章 盧秀燕：共同努力

世界NGO日榮譽勳章頒獎，台中市長盧秀燕成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。盧秀燕今天表示，她...

影／米其林指南首度移師台中公布 盧秀燕：我很有信心

因新冠肺炎疫情延後發表的《米其林指南》，透過官方網站宣告，今年的美食指南將於8月24日在台中歌劇院發表，這是米其林評鑑首...

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

彰化縣政府向行政院國發會提出16鄉鎮公所地方創生案件，目前芬園鄉8項提案3394萬元、埔心鄉提案3項2193萬元、大城鄉...

熱門新聞

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

桃園捷運綠線G07站開挖40公尺 連續壁今動工第一刀

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。