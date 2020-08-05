影／打破情侶禁地魔咒 八卦山銀河光雕搭起幸福鵲橋
彰化市公所舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，最近幾年都有125對未婚男女報名，是國內最大的未婚聯誼，除了打破八卦山大佛是情侶禁忌的傳聞外，並已經打響名號，今年預定在七夕情人節前的8月22日舉行，市公所特別在八卦山天空步道搭起的銀河鵲橋已亮起來，美不勝收，吸引許多民眾前往欣賞。
矗立已一甲子的彰化八卦山大佛，是很多人從小就有到此一遊的回憶，但相傳有一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處上吊自殺，後來就有情侶到此就會分手的說法，成了八卦山是「情侶禁地」的由來。知名藝人Selina與「阿中」張承中在這裡舉辦的盛大婚禮，最後仍以離婚收場，常被用來「應驗」這個說法。
不過，八卦山大佛畢竟是彰化的地標與重要景點，彰化市公所即逆向操作，最近幾年來，反而都在七夕情人節在八卦山大佛前廣場，打破魔咒，盛大舉辦125對的未婚聯活動，甚至將八卦山形塑愛情勝地，去年還將一公里長的八卦山天空步道，以絢麗的銀河光雕打造成幸福鵲橋，舉辦全台最大規模的未婚聯誼，造成轟動。
彰化市公所預定今年8月22日再行舉辦「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，由公所充當紅娘在浪漫七夕情人節聯誼派對設計有「抽鑰匙」配對，同樣將有125對未婚男女參加，配對成功者，能和價值3200萬元超跑拍照留念，參加男女不僅浪漫走在1公里多的天空步道，更有機會抽中萬元禮券，為自己留下一生難忘回憶。
八卦山天空步道絢麗的銀河光雕打造的幸福鵲橋，近日已經點燈，從彰化美學館到八卦山大佛夕照平台，綿延一公里長的光廊，美不勝收，吸引大批民眾前往欣賞，尤其許多情侶攜手遊賞更添浪漫。
市公所社會課長孫培富說，今年125對未婚男女名額中，女性一開放報名即就秒殺，而男性還有3個名額，凸顯目前未婚男多於女的現象；至於一般未婚聯誼，甚少像彰化市公所舉辦的未婚聯誼如此盛大，孫培富說，除了公部門舉辦有公信力外，獎品也較多，加上，因為報名達125對，男女可選擇的機會更多，逐漸建立口碑。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言