力挺台中隊打進六都電競爭霸戰 盧秀燕加碼市長獎

「六都電競爭霸戰」台中站比賽結果出爐，台中市長盧秀燕今天頒發獎金給兩支奪冠的台中代表戰隊時指出，期許兩支隊伍前進總決賽，將總冠軍抱回台中，屆時將再加碼「市長獎」。

市府表示，由上報主辦的「六都電競爭霸戰」是國內目前知名的業餘電子競技賽事，提供熱愛電競的選手交流平台，已落幕的台中站爭霸戰，兩項賽事「英雄聯盟」與「傳說對決」分別由台中代表隊「黎明英雄」與「我不想下去」奪冠，盧秀燕下午在市府各頒發10萬元與7萬5000元獎金，恭喜兩隊挺進總決賽。

盧秀燕表示，電競是台中重要賽事項目之一，她要將台中打造成酷城市，電競受到年輕人喜愛，也有大專院校推廣電競產業，市長態度更具施政代表性意義，所以她即使行動不便，也要來力挺，台中市冠軍隊擁有堅強實力，期許兩隊將總冠軍抱回台中，除比賽獎金外，回台中後還會加碼市長獎。

台中市運動局表示，這項「六都電競爭霸戰」，其中「英雄聯盟」總決賽冠、亞軍最高分別可獲100萬元與30萬元獎金；「傳說對決」總決賽冠、亞軍則可獲得50萬元和15萬元獎金，冠軍更將奪下「六都制霸」榮耀稱號。

台中市運動局長李昱叡指出，繼「六都電競爭霸戰」後，台中將舉辦「2020台中電競嘉年華」，以實際行動推廣電競，讓更多民眾認識電競。歡迎民眾踴躍上網觀戰，支持六都電競爭霸戰，為台中代表隊加油打氣。