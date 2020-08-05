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台中3座焚化爐年發電逾4億度 外埔綠能源區也發電了！
台中市有文山、烏日、后里3座焚化廠，每日處理約2200公噸廢棄物，同時轉換廢棄物為能源，年總發電量約4.4億度，約可供12.1萬戶家庭一年的用電量。台中市環保局表示，外埔綠能園區今年6月15日也已和台電完成併聯，至今天發電49020度，接下來要辦設備登記，就能將所發的電躉售給台電。
台中市環保局表示，3座焚化廠運轉率皆維持90%以上，優於全國焚化廠平均運轉率85％，除了肩負垃圾處理的重大責任，也擔負廢棄物燃料發電的作用，廢棄物焚化產生的熱能可回收發電，有效減少發電產生的碳排放，若以去年電力排碳係數換算，3座焚化廠每年約可減少22萬公噸的碳排放。
環保局強調，中市焚化廠皆有設置污染防治設施，各廠更訂有比法規標準更嚴格的自主管理值，並依法設置固定污染源排放管道連續自動監測設施，與環保局24小時連線，即時監控、嚴格把關，確實做到節能減碳、循環經濟。
外埔綠能生態園區去年啟用，開始回收生廚餘，採用廚餘厭氧及稻稈氣化的雙核心發電技術。環保局表示，第一期廚餘厭氧發電已完工，今年6月15日開始與台電也完成併聯發電，目前已向經發局辦理設備登記，完成後就能將電力躉售給台電。
外埔綠能園區有兩期工程，預估二期完工後再生能源的年發電量887萬度，約可提供2540戶一年用電量，第二期工程預定2024年完工。
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