快訊

金六結新兵「味覺異常」送醫採檢 指揮中心八字回應

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中3座焚化爐年發電逾4億度 外埔綠能源區也發電了！

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
轉廢為能！ 台中市3座焚化廠年總發電量逾4億度，外埔綠能園區今年6月15日也已和台電完成併聯，至今天發電49020度。圖／台中市環保局提供
轉廢為能！ 台中市3座焚化廠年總發電量逾4億度，外埔綠能園區今年6月15日也已和台電完成併聯，至今天發電49020度。圖／台中市環保局提供

台中市有文山、烏日、后里3座焚化廠，每日處理約2200公噸廢棄物，同時轉換廢棄物為能源，年總發電量約4.4億度，約可供12.1萬戶家庭一年的用電量。台中市環保局表示，外埔綠能園區今年6月15日也已和台電完成併聯，至今天發電49020度，接下來要辦設備登記，就能將所發的電躉售給台電。

台中市環保局表示，3座焚化廠運轉率皆維持90%以上，優於全國焚化廠平均運轉率85％，除了肩負垃圾處理的重大責任，也擔負廢棄物燃料發電的作用，廢棄物焚化產生的熱能可回收發電，有效減少發電產生的碳排放，若以去年電力排碳係數換算，3座焚化廠每年約可減少22萬公噸的碳排放。

環保局強調，中市焚化廠皆有設置污染防治設施，各廠更訂有比法規標準更嚴格的自主管理值，並依法設置固定污染源排放管道連續自動監測設施，與環保局24小時連線，即時監控、嚴格把關，確實做到節能減碳、循環經濟。

外埔綠能生態園區去年啟用，開始回收生廚餘，採用廚餘厭氧及稻稈氣化的雙核心發電技術。環保局表示，第一期廚餘厭氧發電已完工，今年6月15日開始與台電也完成併聯發電，目前已向經發局辦理設備登記，完成後就能將電力躉售給台電。

外埔綠能園區有兩期工程，預估二期完工後再生能源的年發電量887萬度，約可提供2540戶一年用電量，第二期工程預定2024年完工。

轉廢為能！ 台中市3座焚化廠年總發電量逾4億度，外埔綠能園區今年6月15日也已和台電完成併聯，至今天發電49020度。圖／台中市環保局提供
轉廢為能！ 台中市3座焚化廠年總發電量逾4億度，外埔綠能園區今年6月15日也已和台電完成併聯，至今天發電49020度。圖／台中市環保局提供

台電 廢棄物 台中市

延伸閱讀

台東縣環保局真開鍘！回收物孳生蚊蟲被罰2400元

油價跌 台電上半年虧損縮小

抗爭20多年 台南下營廢棄物掩埋場變更案環保局回應了

竹縣環保局長朱振群布達 宣布簽約高效能焚化爐BOO案

相關新聞

台中3座焚化爐年發電逾4億度 外埔綠能源區也發電了！

台中市有文山、烏日、后里3座焚化廠，每日處理約2200公噸廢棄物，同時轉換廢棄物為能源，年總發電量約4.4億度，約可供1...

全台唯一供奉醫美之神 彰化開化寺辦做公益送面膜活動

有296年歷史的彰化市開化寺，主祀觀世音菩薩，更奉祀曾為民眾治癒天花的痘公痘婆，是全台唯一的「醫美之神」，有藥妝業者搭上...

老人關懷據點的靈魂 舞蹈老師鄭美芝帶來健康和歡樂

要問台中市每周跟老人們接觸最多並帶給他們歡樂和活力的人是誰，有氧舞蹈老師鄭美芝應該當之無愧。她指導的永耕社會福利基金會設...

中市豐原公老坪登山步道整建 預計今年底完工

台中市豐原區公老坪登山步道全長560公尺，因步道老舊年久失修，台中市府將斥資600萬元，沿途增設木棧道、卵石階梯、粗木屑...

影／台中巨蛋隈研吾勝出 來這看其他四顆無緣蛋

台中巨蛋是市長盧秀燕的重要政見。經過國內外建築團隊激烈競爭競圖，7月14日終於「蛋」生，由日本知名建築師隈研吾（KENG...

東亞市長首位獲頒世界NGO日榮譽勳章 盧秀燕：共同努力

世界NGO日榮譽勳章頒獎，台中市長盧秀燕成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。盧秀燕今天表示，她...

影／米其林指南首度移師台中公布 盧秀燕：我很有信心

因新冠肺炎疫情延後發表的《米其林指南》，透過官方網站宣告，今年的美食指南將於8月24日在台中歌劇院發表，這是米其林評鑑首...

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

彰化縣政府向行政院國發會提出16鄉鎮公所地方創生案件，目前芬園鄉8項提案3394萬元、埔心鄉提案3項2193萬元、大城鄉...

玉山塔塔加亂丟垃圾開罰了 玉管處：舉頭三尺有神明

面對塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，管理站同仁昨日在此清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋...

38年來最大規模修繕 葫蘆墩文化中心閉館5個月施工

台中最早成立的公有藝文場館「葫蘆墩文化中心」，38年來許多國內外知名演藝團隊舉行數千場藝術饗宴，因設備逐年老舊，台中市政...

交通部橋梁評鑑 台中1718座納檢測維修列優六都最棒！

交通部日前公布「108年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」結果，台中市橋梁檢測及維修獲評「優良」連續5年六都類組第一。建設...

中市社區之旅9路線 特推「毛小孩」行程

國旅爆發，連公部門也推「安心旅遊」搶市場，台中市府規畫9條在地社區深度文化體驗路線，因應現代家庭毛小孩逐漸受到重視，特別...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

廖國棟收押接班布局生變 台東藍營政治版圖激起漣漪

5萬人中籤 500三倍券可換800新北特惠券

真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。