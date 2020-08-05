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全台唯一供奉醫美之神 彰化開化寺辦做公益送面膜活動

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影

有296年歷史的彰化市開化寺，主祀觀世音菩薩，更奉祀曾為民眾治癒天花的痘公痘婆，是全台唯一的「醫美之神」，有藥妝業者搭上痘公痘婆神蹟，訂8月8日、9日舉辦做公益送面膜活動，彰化市長林世賢今天更親自敷上面膜，歡迎民眾參與。

相傳清朝時，天花曾經大流行，官方民間都束手無策，此時出現了一對醫術高明的夫妻，幫許多民眾治好了天花。事後民眾為答謝這對夫妻，卻遍尋不著，因而將這位夫妻的樣貌刻成痘公痘婆金身，供奉在彰化市開化寺祭拜，開化寺也成了全台最盛名供奉痘公痘婆的寺廟，每逢疫情發生總是有很多信眾前往參拜。

市長林世賢說，隨著醫療進步，天花雖已絕跡，但痘公痘婆並沒有因此功成身退，以現代的角度就是「業務轉型」，從原本的專科醫神轉成專門護佑信眾外貌的美貌之神，尤其夏日炎炎，民眾除了要防曬，還要做好保養。

8月8日（農曆6月19日-觀音菩薩成道紀念日）及8月9日彰化南瑤宮二媽五笨港進香回鑾遶境市區行經開化寺的2天期間，信眾及工作人員都飽受日曬之苦，彰化在地企業森田藥粧即結合彰化市公所舉辦公益送面膜活動，信眾只要捐獻30元以上贈送面膜乙片、捐200元以上送面膜乙盒、抽籤詩送面膜乙片、臉書按讚打卡分享送面膜乙盒等。

同時，8月8日當天適逢父親節規畫親情互動，以開化寺觀音聖像為主題：（1）觀音水墨佛畫，以Q版觀音聖像彩繪，並可蓋上開化寺印章、題字成一幅殊勝水墨佛畫（2）菩薩祝福手作卡片，以開化寺葫蘆造型大門、Q版觀音等圖案彩繪，現場免費提供材料、工具，讓民眾發揮創意，寫上給予父親節佳節祝福。

此外，當天開化寺也有中醫義診、整脊推拿免費服務，並備有平安圓及麵線供信眾福食平安。

彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
彰化縣議員溫芝樺（右）、市民代表黃稜茹（左）為市長林世賢敷上面膜，十分逗趣。記者劉明岩／攝影
有藥妝業者搭上彰化市開化寺痘公痘婆神蹟，訂8月8日、9日舉辦做公益送面膜活動。記者劉明岩／攝影
有藥妝業者搭上彰化市開化寺痘公痘婆神蹟，訂8月8日、9日舉辦做公益送面膜活動。記者劉明岩／攝影

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