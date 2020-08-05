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老人關懷據點的靈魂 舞蹈老師鄭美芝帶來健康和歡樂

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市有氧舞蹈老師鄭美芝（右）在10多個老人關懷據點指導舞蹈，被老人們當成是心中的支柱。記者黃寅／攝影
台中市有氧舞蹈老師鄭美芝（右）在10多個老人關懷據點指導舞蹈，被老人們當成是心中的支柱。記者黃寅／攝影

要問台中市每周跟老人們接觸最多並帶給他們歡樂和活力的人是誰，有氧舞蹈老師鄭美芝應該當之無愧。她指導的永耕社會福利基金會設置的關懷據點老人們日前參加市府舉辦的「阿公阿媽健康活力秀」活動得到金獎，接著還準備向中區和全國賽邁進，這對她指導的40多位老人們而言是莫大的鼓勵，她也成了大家的精神支柱。

「對，手舉高、腳抬起來！」鄭美芝上午頭戴著麥克風、隨著音樂帶領著老人們進一步的練習著，老人們中有的年紀已達93、94歲，但一練半個小時都還撐得下來。93歲的賴謝燕在練習後更看似沒有一絲疲憊，直稱讚鄭美芝帶得好。

事實上，鄭美芝是台中市老人關懷據點的王牌老師，她一人就接了10幾個據點的有氧舞蹈教學，白天和老人們在一起，晚上則繼續去北屯社區大學和替一些社區團體上課，每年還自開12場公益課程回饋有興趣參加的朋友們。

為什麼會這麼受到老人家們歡迎？鄭美芝說，每一堂課她都會特別注意觀察老人家們的表情、情緒和體力，遇到每個老人都先寒暄一下，問一下「吃飽了沒？」，透過交談了解他們在想些什麼、今天心情好不好？這樣就容易拉近距離，讓老人家感受到對他們的關心。

教舞時，她也儘量透過大家熟悉的語言來溝通，例如說把動作說成「就像種田一樣」大家一聽就懂，而且也記得住、樂意做，還會發出會心的一笑。

她記得，有位患有糖尿病的老人家經常孤僻的在二樓看報紙，但經她接觸並給予溫暖的擁抱，後來每次都願意從二樓走下一樓一起活動；還有位原本堅持說日語的老人，後來也和大家打成一片而開始用國語交談。更令人安慰的是，有位老人家失去了老伴，他的家人還是鼓勵他，第二天仍來參加活動，而不是沈浸在悲傷中。

但鄭美芝也感慨的說，老人家的身體何時會有變化很難預測，曾有位老人在要參加比賽前兩天走了，讓她傷心了好一陣子，也感覺自己的工作就是在協助老人爭取生命的延長，並把快樂和健康帶給他們。

台中市有氧舞蹈老師鄭美芝（右）在10多個老人關懷據點指導舞蹈，被老人們當成是心中的支柱。記者黃寅／攝影
台中市有氧舞蹈老師鄭美芝（右）在10多個老人關懷據點指導舞蹈，被老人們當成是心中的支柱。記者黃寅／攝影

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