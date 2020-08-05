中市豐原公老坪登山步道整建 預計今年底完工

台中市豐原區公老坪登山步道全長560公尺，因步道老舊年久失修，台中市府將斥資600萬元，沿途增設木棧道、卵石階梯、粗木屑鋪面、原木階梯等設施，並結合既有公老坪觀景台、旱溪源頭自然生態區，擴大登山遊程深廣度，改善工程今天動工，預計今年底完工。

號稱豐原陽明山的公老坪，海拔約500公尺，在忠列祠旁的「蜈蚣崎」步道，因早年公老坪坪頂巷尚未開通時，居民倚靠此小徑通行，因路線蜿蜒被稱為「蜈蚣崎」。

台中市長盧秀燕表示，公老坪登山步道是豐原人很重要的運動休閒步道，過去年久失修未整理，市府投入600萬元大翻修步道，並花費2000萬元整修公老坪下方中正公園。因步道要拓寬整建，會使用到國有土地及私人土地，經立委江啟臣及翁子里長連佳振協調，國有財產署及地主同意無償提供使用，讓豐原有更好的建設未來。