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東亞市長首位獲頒世界NGO日榮譽勳章 盧秀燕：共同努力

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
世界NGO日榮譽勳章頒獎，台中市長盧秀燕成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。記者余采瀅／攝影
世界NGO日榮譽勳章頒獎，台中市長盧秀燕成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。記者余采瀅／攝影

世界NGO日榮譽勳章頒獎，台中市盧秀燕成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。盧秀燕今天表示，她只是代表受獎者，任何市政建設需要公私一起進行，台中市最美的風景是人，感謝所有NGO團體的協力，為城市發展共同努力。

盧秀燕表示，我們有非常多志工、非營利事業團體，市府與這些NGO團體都是夥伴關係，聆聽他們的意見、進行交流，透過公私合營、公民合力，一起為台中市的建設及活動來發展。

盧秀燕說，她是民意代表出身，特別重視民意及NGO團體，以台中今年初辦的燈會來說，能在疫情期間辦得這麼成功，不光是因為佈展跟建設，很重要是人的服務跟引導，跟各方面的措施。這個不是只有市政府的功勞，其實動用了超過5000位NGO的人力來舉辦。

盧秀燕強調，透過這樣的例子，大家可以看到市府重視民意，重視民間力量，讓民間力量能參與導入政府發展跟建設，可能是這樣的表現讓國際看到台中NGO發展的成效。她只是一個代表受獎者，感謝所有NGO團體給台中市政府的協力，為城市發展共同努力。

盧秀燕 台中市 燈會

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