影／米其林指南首度移師台中公布 盧秀燕：我很有信心

因新冠肺炎疫情延後發表的《米其林指南》，透過官方網站宣告，今年的美食指南將於8月24日在台中歌劇院發表，這是米其林評鑑首度移師台中。台中市長盧秀燕表示，很期待台中市的美食被世界看見，她很有信心評鑑出來的結果，台中美食終能登上世界版面。

盧秀燕今日在豐原公老坪登山步道建置工程開工典禮後接受媒體訪問，她說，她當立委時，第一屆米其林公布在台北，她在立法院提出質詢，當時行政院長是賴清德，因為歷屆米其林以台北作為城市選擇，但那是中央花預算以後，與米其林協商後的結果，當時她就提出質疑，如果要花全國的預算幫某一個城市行銷，那台中市美食更多，是全國第二大城市，台中美食也應該被世界關注，所以希望下一個城市可以在台中，預算分配比較公平，同時讓台中的美食能世界行銷。

盧秀燕說，很高興米其林單位及中央政府聆聽到她的聲音，當時賴清德院長也承諾會，下次米其林會到台中評鑑，經過這2、3年，很開心賴院長現在成為副總統，這個事件也有所成果，很期待台中市的美食被世界看見，被人所廣知。「我很有信心」，到時評鑑出來，大家就會知道，平常我們很喜歡的一些美食，終於能夠登上世界的版面，讓大家了解。

台中市政府表示，今年《米其林指南》評鑑發表會選在台中國家歌劇院舉行， 這不僅是台灣第三版的美食評鑑，也將是台中美食文化的一個里程碑。米其林官方將於8月24日下午1時透過官方臉書「台灣米其林指南」，或YouTube「亞洲米其林指南」直播公布名單，歡迎民眾一同關注最新消息。