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真巧！彰化地方創生案3鄉獲通過 鄉長都是綠的

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
大城鄉公所的地方創生案，包括整建大城運動公園。照片／彰化縣政府提供
大城鄉公所的地方創生案，包括整建大城運動公園。照片／彰化縣政府提供

彰化縣政府向行政院國發會提出16鄉鎮公所地方創生案件，目前芬園鄉8項提案3394萬元、埔心鄉提案3項2193萬元、大城鄉提案4項1912萬元等3案，總計7499萬元，已獲地方創生會報通過，巧合的是，這三鄉鄉長都是民進黨黨籍，讓地方政壇人士感受到有「自己人」在中央執政的優勢真好。

彰化縣政府表示，縣府施政向來不分黨派，感謝中央支持彰化地方建設，將協助三鄉公所提出詳細計畫，以盡速取得中央各部會補助，發展出最適合在地的產業，活絡經濟，促進在地發展，讓青年返鄉回流。

縣府經綠處表示，芬園鄉公所的提案分別有芬園米粉產業行銷活動、芬園鄉炮陣地休閒步道暨觀景平台、芬園鄉自行車鐵馬驛站暨旅客服務中心、芬園庄役場地方創生活化計畫規劃設計、芬園鄉運動休閒廣場、農村市集暨音樂會活動、芬園鄉九角頭迎天公觀光文化節、長照B據點耐震補強修繕等8項。

埔心鄉公所提案，則是樂活生活環境亮點營造計畫、鄉內公共運輸環境改善計畫、福佬客庄創生藝術駐鄉計畫等3項。

大城鄉公所提案，分別是發展六級農遊體驗、建立在地產產品牌及研發特色農產品、整建大城鄉遊憩景點-營造單車漫遊環境-興山公園、整建大城鄉遊憩景點-營造單車漫遊環境-大城運動公園等4項。

縣府表示，另有社頭、福興、花壇、埤頭、溪州及芳苑等6鄉，雖然整體創生計畫尚未獲會報通過，但各有1～2個項目符合中央部門計畫，也已獲匡列經費，可望後續執行。

至於單項或兩項已獲中央匡列經費的分別是社頭鄉河濱公園環境改善工程、福興鄉體驗觀光計畫、花壇鄉花壇車站周邊改善工程計畫、埤頭鄉芙朝村綠美化教育園區、溪州鄉溪州森林公園區域亮點改善計畫，以及芳苑鄉台61線芳苑橋下閒置空間利用、台61線芳苑沿線漁民廣場整修。

中央通過芬園、埔心及大城的地方創生案，由於這三鄉鄉長都是民進黨籍，被地方認為與民進黨中央執政優勢有關，才能獲得巨額補助，讓縣府及其他鄉鎮市羨慕不已。但也有地方人士認為此一說法不見得公平，中央會支持，也應與所提計畫內容及鄉長的積極度有關。

大城鄉公所的地方創生案，包括整建大城鄉遊憩景點-營造興山公園的單車漫遊環境。照片／彰化縣政府提供
大城鄉公所的地方創生案，包括整建大城鄉遊憩景點-營造興山公園的單車漫遊環境。照片／彰化縣政府提供
芬園鄉公所的地方創生案，包括芬園鄉九角頭迎天公觀光文化節。照片／彰化縣政府提供
芬園鄉公所的地方創生案，包括芬園鄉九角頭迎天公觀光文化節。照片／彰化縣政府提供
芬園鄉公所的地方創生案，包含芬園米粉產業行銷活動。照片／彰化縣政府提供
芬園鄉公所的地方創生案，包含芬園米粉產業行銷活動。照片／彰化縣政府提供

民進黨 單車

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