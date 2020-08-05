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玉山塔塔加亂丟垃圾開罰了 玉管處：舉頭三尺有神明

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾。圖／玉管處提供
塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾。圖／玉管處提供

面對塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，管理站同仁昨日在此清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾後，讓玉山國家公園管理處痛心之餘，除將檢視監視器影片，找出不肖遊客外，並設置文字告示「舉頭三尺有神明」，強調行為將依違反國家公園法進行告發。

玉管處副處長盧淑妃表示，塔塔加設立簡易炊煮區是考量到高海拔低溫，給遊客簡易炊煮的方便，能夠以汽化爐燒開水飲用取暖，石桌石椅其實只是野餐區，並在廁所、停車場、炊煮區皆張貼有告示或宣導旗幟，提醒民眾將垃圾帶下山；果皮、廚餘勿亂丟，以免汙染環境及造成野生動物取食。

塔塔加管理站表示，遊憩區位於台18線108.4公里正是濁水溪上游神木溪的源頭，但近年發現不少遊客將垃圾直接拋棄在山溝內，另外也在停車場也會發現將整包垃圾拿出來放在車外的情況，也有車床族的炊具、食材、果皮廚餘等雜物放置車外，還被野生動物啃食，不得不敬告亂丟垃圾的少數遊客，舉頭三尺有神明。

玉管處上午在臉書貼文表示，己所不欲，勿施於人，但炊煮區的方便，如今看來似乎是被人當隨便了…，停車場擺放炊具食材廚餘並造成野生動物翻弄，備註塔塔加警察小隊已開勸導單，並說，「看不到白紙黑字的文字告示、沒有公德心，抱歉只好訴諸法律，以上行為將依違反國家公園法進行告發。」

玉管處建議遊客上山前最好減少食物包裝，切勿亂丟垃圾，以免吸引動物覓食，亂丟垃圾可依國家公園法處以3000元的罰鍰。

塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾。圖／玉管處提供
塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾。圖／玉管處提供
塔塔加停車場發現民眾將整包垃圾拿出來放在車外，食材、果皮廚餘等雜物放置車外的情況，還被野生動物啃食。圖／玉管處提供
塔塔加停車場發現民眾將整包垃圾拿出來放在車外，食材、果皮廚餘等雜物放置車外的情況，還被野生動物啃食。圖／玉管處提供
塔塔加停車場發現民眾將整包垃圾拿出來放在車外，食材、果皮廚餘等雜物放置車外的情況，還被野生動物啃食。圖／玉管處提供
塔塔加停車場發現民眾將整包垃圾拿出來放在車外，食材、果皮廚餘等雜物放置車外的情況，還被野生動物啃食。圖／玉管處提供
塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾。圖／玉管處提供
塔塔加遊憩區簡易炊煮區旁的山溝內，清出醬油瓶、食材外包裝、衛生紙袋、衛生紙、廚餘、罐頭、各種塑膠袋，一共6大包垃圾。圖／玉管處提供

玉山國家公園 廚餘 衛生紙

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