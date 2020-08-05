38年來最大規模修繕 葫蘆墩文化中心閉館5個月施工

台中最早成立的公有藝文場館「葫蘆墩文化中心」，38年來許多國內外知名演藝團隊舉行數千場藝術饗宴，因設備逐年老舊，台中市政府文化局爭取文化部前瞻計畫經費並編列配合款，總計1900萬元，將演奏廳舞台懸吊系統、觀眾席及無障礙設施進行全面升級，打造開館以來最大規模的修繕工程，未來5個月將閉館施作，預計今年12月重新啟用、盛大開館。

位於豐原區的葫蘆墩文化中心自1983年落成啟用，位處閩南、客家、原住民族等多元族群文化匯集地，館內的演奏廳採鏡框式舞台，兩層樓的觀眾席共856席位，開館至今吸引不少國內外知名演藝團隊在演奏廳演出，推廣藝術教育扎根，培育許多專業演藝團隊，宛如台三線上最璀燦的一顆文化明珠。

葫蘆墩文化中心演奏廳修繕工程昨日由文化局副局長施純福主持開工祈福儀式，施純福說，這是葫蘆墩文化中心開館38年以來，最大規模的修繕工程，因應表演藝術日新月異的演繹方式，演奏廳的舞台懸吊系統與觀眾席座椅地板將更新升級，強化舞台技術設備專業度，提供表演者更友善的劇場空間。