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交通部橋梁評鑑 台中1718座納檢測維修列優六都最棒！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
全國橋樑評鑑，台中市在檢測及維護，拿六都第一。圖/台中市建設局提供
全國橋樑評鑑，台中市在檢測及維護，拿六都第一。圖/台中市建設局提供

交通部日前公布「108年度縣市政府橋梁維護管理作業評鑑」結果，台中市橋梁檢測及維修獲評「優良」連續5年六都類組第一。建設局長陳大田表示，市府持續落實橋梁安全管理，預計今年10月底完成年度檢測工作。

台中市目前管轄橋梁數量約2064座，其中包括148座人行橋，這次納入年度評鑑的橋數共計1718座，管轄橋梁數或受評鑑數都是全國最多。

評鑑分析，近幾年來，各縣市政府橋梁檢測作業評等多均介於「尚可」至「優良」之間；在維修作業方面，多數縣市持平或有進步情形。台中市連年在「檢測」及「維修」雙料第一。

陳大田指出，市府重視橋梁管理制度的制定、資訊資料庫建置及檢測人員培訓，每年依據「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定，委專業技術廠商辦理橋梁定期、特別及詳細共三類作業，依據不同的橋樑並配合重大災害啟動相關檢測。

陳大田說，建設局持續主動檢測、即時維修全市橋梁，確保市民用路安全；逐步改建偏鄉地區的老舊橋梁，縮短城鄉差距。，

全國橋樑評鑑，台中市在檢測及維護，拿六都第一。圖/台中市建設局提供
全國橋樑評鑑，台中市在檢測及維護，拿六都第一。圖/台中市建設局提供
全國橋樑評鑑，台中市在檢測及維護，拿六都第一。圖/台中市建設局提供
全國橋樑評鑑，台中市在檢測及維護，拿六都第一。圖/台中市建設局提供

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