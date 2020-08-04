影／南投消費「抽刮送」 花500元有機會開回汽車

南投縣政府瞄準振興3倍券商機推出「南投觀光玩起來」活動，主打「樂享消費抽刮送」，凡在7月1日至12月20日到南投縣消費，單筆消費滿500元抽汽車，還有即時換刮刮卡住五星級飯店、南投好好玩送趣玩券及住宿送經典小旅行。

副縣長陳正昇說，南投縣除整合縣内至少60個企業店家給優惠，更結合觀光旅宿業推出4款消費抽刮送方案，活動期間達6個月。

第1款方案已從7月1日登場，凡在南投縣單筆消費滿500元，明（5日）起上網登錄發票號碼就能參加抽獎，最大獎是TOYOTA VIOS1.5汽車，還有GOGORO機車、Switch和家電，將在南投茶博閉幕日、清境跨年晚會上公開直播抽獎結果。

第2款則從8月24日開跑，凡至指定合作店家消費滿200元，並出示南投合法旅宿憑證可兌換刮刮卡，獎項有南投各大五星級飯店雙人住宿折價券、福袋等，中獎機率高達50%，單人單店家最多可換10張，限量5萬張。

9月7日將同時推出第3、4款「南投好好玩送趣玩券」及「住宿送經典小旅行」活動，只要加入「南投好好玩網站」會員，後台輸入折扣碼獲得趣玩券，可折抵南投好好玩任一旅遊商品或知名景點門票50元，領券後折抵名額限量2000名。

而「住宿送經典小旅行」只要在南投縣住宿一晚，就送經典小旅行，六條路線任選，採事前線上報名，每周五六日出發。旅客於現場出示合法 旅宿業者認證單據，即可享有在地達人帶你遊玩最道地遊程。上述活動日期均至12月20日止。