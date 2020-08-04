84年歷史員林保安堂傳求售 彰縣文化局盼保留勿拆

擁有84年歷史的彰化縣員林市保安堂傳求售，保安堂是員林日治時期重要醫院之一，建築融合西洋與傳統。彰化縣文化局今天指出，希望屋主或買家能將這棟建築物保留下來。

根據員林鎮志記載，位於彰化縣員林市的保安堂醫院，曾是日治時期員林市3間重要的醫院之一，而保安堂是由當年保安堂醫院院長曾春泉所興建。

1936年落成的保安堂分為4層，一樓門楣仍留著「保安堂」的銅鑄金字招牌，二樓正面為弧型突出陽台，三樓的前方及左、右都是開闊陽台，三樓頂端加蓋望樓，建築融合西洋與傳統。

有房仲業者最近在臉書（Facebook）粉絲專頁張貼訊息，指員林市中心的人文風情老宅院要出售，總坪數為221坪，開價新台幣5757萬元。

房仲業所指老宅就是保安堂，但房仲業者今天已關閉臉書，有媒體嘗試撥打電話，但聯絡不上。

不過，房仲業者先前接受平面媒體採訪時曾表示，已有2名買家表達有興趣，而建築本身很漂亮，拆除很可惜，買家可以用老屋做文創生意，例如開咖啡廳等。

彰化縣文化局長張雀芬接受中央社記者訪問時指出，目前還沒有接到民眾提出申請將保安堂列為歷史建築古蹟，但文化局已注意到這棟建築物特殊性，已與房仲及屋主聯絡，提供相關文資審議及老屋補助等資料，希望屋主或買家能將這棟建築物保留下來。